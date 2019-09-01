Настоящая зона: в сети показали печальное фото из Крыма

Украина

После аннексии Крыма жители полуострова не могли не заметить, насколько много стало в городах ограждений, напоминающих тюремные. Новые стройки и подходы к морю нередко ограждаются бетонными заборами с «колючкой» вверху, а там, где такие барьеры не поставишь, используют решетчатые металлические заборы высотой под три метра.

Оккупационная администрация полуострова редко комментирует новые ограждения в городе. Если «власти» снисходят до объяснений, то в основном говорят, что заботятся о безопасности граждан.

Особенно крымчан поразили усиленные «меры безопасности» на пустом железнодорожном вокзале Симферополя.

«В абсолютно пустое, безлюдное здание железнодорожного вокзала теперь просто так не войдешь. Теперь тут зона транспортной „безопасности“: рамки, лента для вещей на каждом входе. И в туалет, например, вы без обыска не забежите! Колючкой пока не обкрутили. Пока лепят кругом заборы и загорожи», — пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Напомним, ранее в Севастополе российское Минобороны перекрыло решеткой проход к пляжу в урочище Батилиман. Доступ к морю закрыт на весь летний сезон-2019.

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