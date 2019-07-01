ЮБК строгого режима: в Крыму назревает протест из-за колючей проволоки на пляжах (фото)

Украина

В оккупированном Крыму «власти» ограждают местные пляжи, парки и зоны отдыха колючей проволокой. Так, российское Минобороны обнесло в Севастополе территорию в урочище Батилиман. Вывески на пляже гласят, что проход и проезд запрещен, доступ к морю на весь летний сезон-2019 будет перекрыт.

Фото из Ялты опубликовала в Twitter известный блогер RoksolanaToday&Крым.

«ЮБК строгого режима. Народ негодует и собирает подписи! Думаю, референдум был бы уместнее», — написала она.

Она также опубликовала пост крымчанки, которая сообщает об очередном заборе у Кацевели — в районе отеля «Мрия». А также внизу по трассе, где уже установили забор с колючей проволокой.

Жительница Ялты сетует на то, что Крым уже превращается в тюрьму, на которую страшно смотреть не только туристам, но и местному населению. Она призывает собирать подписи против «зазаборья», потому что доступ к морю хотят иметь не только «власти» полуострова.

Напомним, ранее скандально известная экс-прокурор Крыма, в ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала действия «властей» аннексированного Крыма, которые в разгар пляжного сезона ограждают пляжи от доступа «посторонних», по которыми на милитаризированном полуострове традиционно понимают всех гражданских.

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