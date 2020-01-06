Происшествия

Новогоднее убийство двух девушек в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе

Подозреваемых в совершении двойного жестокого убийства, которое произошло на киевском Подоле 2 января 2020 года, задержали утром 6 января в Одессе. Об этом ТСН сообщает со ссылкой на источники в полиции Киева.

Задержание произошло около 4:40 утра. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, после чего им вручат подозрения и обратятся в суд за избранием меры пресечения.

Напомним, тела девушек были обнаружены в съемной квартире 4 января. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку. Они сняли квартиру на новогоднюю ночь, затем решили продлить срок аренды, но внезапно отказались от этого намерения.

В полиции выяснили, что один из арендаторов — мужчина — имел судимость.

По словам сестры одной из погибших девушек в интервью Сегодня, 19-летняя Ева Л. и 16-летняя Мария К. 2 января отправились в магазин в районе метро «Дорогожичи», после этого связь с ними пропала.

Уголовное производство было открыто по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

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