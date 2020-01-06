Украина

Зеленский провел новую встречу в Омане: с кем и о чем говорил президент Украины

В Омане, куда, по информации Офиса президента Украины, Владимир Зеленский с семьей отправился в отпуск и за собственный счет, глава государства встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршид.

«Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности, по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации… Оманская сторона… приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества», — сообщают в ОП.

Тем временем издание «Деловая столица» со ссылкой на данные МИД Украины пишет, что общий экспорт продукции из Украины за 2018 год составил 47,3 млрд дол. США, а импорт — 56,9 млрд дол. США. Таким образом, экспорт в Оман из Украины составляет 0,125% от всего экспорта страны, а импорт — 0,012% от всего украинского импорта.

«Товарооборот между Украиной и Султанатом Оман в 2018 году составил 66,21 млн дол США. При этом, на украинский экспорт пришлось 59,15 млн дол. США (174% от показателей аналогичного периода 2017 года), импорт — 7,06 млн дол. США (134,7%). Позитивное для Украины сальдо составляло 52,09 млн. дол. США», — сказано в сообщении.

Украина экспортирует в Султанат жиры и масла растительного и животного происхождения, черные металлы и пищевую продукцию. Импорт из Омана состоит в основном из полимеров и пластмасс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первую встречу в Омане Зеленский провел с министром, ответственным за иностранные дела Султаната, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.



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