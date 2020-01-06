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Украина

"Открыл Facebook и сгорел вместе со всем материком": рассказ очевидца о пожарах в Австралии

12:37 6 января 2020 515
Пожары в Австралии
Инф. «ФАКТОВ»

Украинец Максим Титов, недавно вернувшийся из Австралии, где бушуют масштабные пожары, рассказал, что на самом деле происходит в этой стране, обратив внимание на несколько фейков, распространяемых об этом стихийном бедствии.

Он, в частности, сообщил, что был в Австралии две недели и проехал на машине от Сиднея до Брисбена по территории, которая якобы охвачена огнем. «Австралия методично борется с пожарами, привлекая необходимые ресурсы, паники нет. Да, это стихийное бедствие, да, очень жаль животных, но распространять фейки и сеять панику еще никому не помогало», — пишет он на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», информацию о пожарах в Австралии можно отслеживать онлайн на официальном сайте пожарной службы этого государства.

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