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Масштабные пожары в Австралии: карта возгораний в режиме онлайн

9:13 6 января 2020 2594
Пожар в Австралии
Инф. «ФАКТОВ»

В Австралии, где бушуют мощнейшие пожары, на официальном сайте пожарных опубликовали карту, на которой отображены все места возгораний на континенте.

Информация о стихийном бедствии постоянно обновляется — ее можно отслеживать в режиме онлайн.

По данным австралийских пожарных, огнем охвачена часть территории, а не весь континент, как сообщали некоторые массмедиа. Так, киевлянин Владислав Бовсунский на своей страничке в соцсетях обратил внимание на то, что гуляющее по сети фото является не снимком из космоса, а 3D визуализация, сделанная на основе данных NASA за период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. «Это все области, которые пострадали от лесных пожаров. Масштаб немного преувеличен из-за свечения рендера, но в целом соответствует информации с веб-сайта NASA. Также обратите внимание, что не все области все еще горят, и это сборник», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожары, охватившие юго-восточное побережье Австралии, сняли из космоса — в сеть выложили впечатляющие фото и видео.

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