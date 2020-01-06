23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

За новогоднюю неделю в Украине в пожарах погибли 77 человек: шокирующая статистика

13:22 6 января 2020 72
Ликвидация пожара
Инф. «ФАКТОВ»

За неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Украине произошло 1059 пожаров, в которых погибли 77 человек. Напомним, одной из таких жертв могла стать беспомощная старушка в Житомирской области, однако ее сумел спасти школьник.

В оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным событиям Украины констатировали, что огнем оказались уничтожены 550 зданий и 30 единиц техники.

Общие убытки от пожаров оцениваются в 6473 тысяч гривен.

Спасти удалось 99 человек.

Напомним, 2020 год начался с новости о смертельном пожаре со взрывами в Тернопольской области, в котором серьезно пострадали 8 детей. Они репетировали вертеп и играли в теннис.

А в Сквире (Киевская область) мужчина с риском для жизни спас от пожара целую семью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар в Австралии

Масштабные пожары в Австралии: карта возгораний в режиме онлайн

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Рождество Христово

Рождество 2020: поздравления в стихах и открытках

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер