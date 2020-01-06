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За новогоднюю неделю в Украине в пожарах погибли 77 человек: шокирующая статистика
За неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Украине произошло 1059 пожаров, в которых погибли 77 человек. Напомним, одной из таких жертв могла стать беспомощная старушка в Житомирской области, однако ее сумел спасти школьник.
В оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным событиям Украины констатировали, что огнем оказались уничтожены 550 зданий и 30 единиц техники.
Общие убытки от пожаров оцениваются в 6473 тысяч гривен.
Спасти удалось 99 человек.
Напомним, 2020 год начался с новости о смертельном пожаре со взрывами в Тернопольской области, в котором серьезно пострадали 8 детей. Они репетировали вертеп и играли в теннис.
А в Сквире (Киевская область) мужчина с риском для жизни спас от пожара целую семью.
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