Происшествия

За новогоднюю неделю в Украине в пожарах погибли 77 человек: шокирующая статистика

За неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Украине произошло 1059 пожаров, в которых погибли 77 человек. Напомним, одной из таких жертв могла стать беспомощная старушка в Житомирской области, однако ее сумел спасти школьник.

В оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным событиям Украины констатировали, что огнем оказались уничтожены 550 зданий и 30 единиц техники.

Общие убытки от пожаров оцениваются в 6473 тысяч гривен.

Спасти удалось 99 человек.

Напомним, 2020 год начался с новости о смертельном пожаре со взрывами в Тернопольской области, в котором серьезно пострадали 8 детей. Они репетировали вертеп и играли в теннис.

А в Сквире (Киевская область) мужчина с риском для жизни спас от пожара целую семью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter