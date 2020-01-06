Землетрясения и извержения вулканов: что ждет Землю в злой месяц январь

Стиль жизни

Астрологи называют январь злым месяцем — по их мнению, в это время происходят негативные события и даже катастрофы, которые влекут за собой большое количество жертв. О том, что ждет человечество в январе 2020 года, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— В году есть три месяца, которые астрологи древности называли злыми, — говорит Валентина, — это август, июль и январь, когда Космос посылает на Землю негативную и деструктивную энергию. Информацию об этом можно найти в книге Зоар, трактующей «Ветхий завет». Там сказано: «И зачала женщина сына и, видя, что он красив, скрывала его три месяца». Согласно Зоару, речь идет о таких лунных месяцах как Таммуз (соответствует времени пребывания Солнца в созвездии Рака и совпадает с июлем), Ав (время нахождения Солнца в созвездии Льва, совпадает с августом) и Тевет (соответствует прохождению Солнца через созвездие Козерога и совпадает с январем). Спрятав сына на время этих месяцев, женщина тем самым обеспечила ему укрытие от жестокой космической энергии, которая господствует в течение этого времени во Вселенной вообще и на Земле в частности.

События, происходящие в июле, как правило, говорят: то, что нам дорого или каким-то образом нас касается, может оказаться оскверненным, что приведет к какому-то наказанию — его обычно называют карой небесной, которое человечество может получить в это время. В прежние времена во время злых месяцев принято было уединяться, поститься и молиться — просить высшие силы о том, чтобы они не навлекали бед на головы людей. Эту же цель преследовали и жрецы, проводившие ритуалы, направленные на защиту Земли и землян от космического негатива. Август и январь — месяцы, в которые обычно вспыхивали войны, а все начинания в это время обречены на провал.

— Какие катастрофы случаются в такие периоды?

— Самые разные, но они обязательно забирают жизни большого количества людей. Если вспомнить о крупнейших катастрофах современности, то неожиданно обнаружится, что чаще всего они происходят именно в эти месяцы.

Так, теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошел в 24-й лунный день месяца Ава. Подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года в 15-й лунный день месяца Ава, который к тому же совпал с полнолунием. А начало Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года — пришлось на 26-й лунный день месяца Ава.

3 июля 1988 года (месяц Таммуз) над Персидским заливом огнем с корабля «Винсенн», принадлежащему ВВС США, был сбит иранский аэробус А-300. 11 июля 1991 года при посадке в аэропорту города Джидда (Саудовская Аравия) разбился нигерийский DC-8.

— Какие катастрофы произошли в январе — во время месяца Тевет?

— Перечислю некоторые: 22 января 1973 года в нигерийском аэропорту Кано вспыхнул и сгорел при посадке «Боинг-707» — погибли 176 человек. 28 января 1986 года сразу же после старта с мыса Канаверал взорвался космический корабль «Челленджер». Ужас этой истории в том, что катастрофа произошла на глазах у всего мира, в том числе и у родных астронавтов — их родителей, мужей, жен. Страшно даже представить себе, что тогда пережили эти люди.

— Что может принести нам нынешний январь?

— Он, увы, может оправдать самые неприятные ожидания. Прежде всего, стоит вспомнить о том, что 10 января нас ждет лунное — так называемое «волчье» — затмение. Поскольку оно произойдет в 20-м градусе знака Рака, на первый план выйдут вопросы близких людей и собственного дома. Чтобы не потерять ни первое, ни второе, нужно быть особенно осторожными.

Но самое главное событие этого месяца произойдет 12 января, когда Сатурн на пять дней соединится с Плутоном, что сделает возможными кризисы на всех уровнях — от политического и экономического до личного. В это время может измениться мировой порядок в целом: велик риск того, что одни государства навсегда исчезнут с карты Земли, а на их месте появятся другие. Либо будет перекроена политическая карта мира и изменится соотношение сил на мировой арене: однополярный мир, установившийся после того как Советский Союз приказал долго жить, станет многополярным.

Чтобы появилось нечто новое, необходимое разрушить старое, мешающее эволюционным переменам, и этот процесс может быть болезненным для тех, кого он коснется. Разумеется, такие события являются продолжительными и рассчитаны на весь год, но начнутся они именно сейчас. В такие времена также часто вспыхивают войны — как локальные, так и глобальные, и к этому моменту, каким бы неприятным он ни был, нужно быть готовыми — хотя бы морально.

Нынешний январь демонстрирует нам фатальную сущность высших сил. Горит Австралия, причем речь идет не о локальных возгораниях, а об огне нам всем (!) континенте. Конечно, кто-то может возразить, что пожары начались еще в сентябре прошлого года, но именно сейчас, в январе, они приобрели масштаб катастрофы.

Велика вероятность извержения вулканов, которые начали «просыпаться» в разных странах, и предсказать результаты этих стихийных бедствий не представляется возможным. Вообще, 2020 год является аналогом года 1600, когда мощный вулкан начал извержение в Перу, сравняв эту страну с землей, а его пепел и ядерная зима, ставшая результатом катаклизма, накрыла полмира, достигнув находящейся в другом полушарии России.

Разгорается пожар и в мировой политике, и в нем уже виноваты не силы природы, а люди — не стоило будить вечно дымящийся «вулкан» мирового исламизма, а теперь, боюсь, добром ситуация не закончится.

— Что нужно обязательно учесть в нынешнем январе?

— Я бы посоветовала меньше путешествовать, хотя, казалось бы, этот месяц способствует поездкам разного характера и протяженности — новогодние и рождественские каникулы часто растягиваются до февраля. Дело в том, что в районе 12−17 января возможно очень сильное землетрясение, и даже не одно, а несколько — в разных частях мира. Их последствиями, скорее всего, станет гибель большого количества людей, поэтому находиться там, где есть горы, в январе опасно.

Между тем многие астрологи считают, что начало года — отличное время для того, чтобы строить планы и решать семейные вопросы. Так, ясновидящий и дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов составил гороскоп на январь-2020 для всех знаков зодиака.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter