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Защитник сборной Венгрии Кадар покидает «Динамо»
Центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Венгрии Тамаш Кадар покидает столичный клуб и продолжит карьеру в венгерском «Фехерваре», занимающем в чемпионате страны второе место (четыре очка отставания от имеющего одну игру в запасе «Ференцвароша» Сергея Реброва). По информации nb1. hu, футболист уже успешно прошел в «Фехерваре» медосмотр. Условия сделки пока не известны.
Напомним, что 29-летний Кадар, в активе которого 57 поединков и один мяч в футболке венгерской сборной, перешел в «Динамо» из польского «Леха» в феврале 2017 года за 2,5 млн евро. За это время участник Евро-2016 провел в составе киевлян 104 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 4,5 млн евро.
Отметим, что в составе «Фехервара» (бывший «Видеотон» и «МОЛ Види») Кадар станет одноклубником украинца Ивана Петряка.
В свое время Тамаш также выступал на родине за «Залаэгерсег» и «Диошдьер», в Англии — за «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд», а в Нидерландах — за «Роду».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Гармаш перебрался в турецкий «Ризеспор».
Фото ФК «Динамо»
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