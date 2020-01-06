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Украина

Найдите 5 отличий: на фото «официальных» встреч Зеленского в Омане нашли странный момент

15:20 6 января 2020 109
Зеленский в Омане
Инф. «ФАКТОВ»

Пользователи Facebook обратили внимание на повторяющиеся моменты, которые присутствуют в фотоотчетах о поездке Владимира Зеленского в Оман, размещенных Офисом президента. Напомним, первую официальную встречу в Омане Зеленский провел с министром, ответственным за иностранные дела султаната, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

«Задача — найдите 5 отличий фото в разные дни с различными чиновниками Омана. Поразительно, как хорошо сохранила свою форму и позицию белая лилия на столе :) Или все встречи были скопом, а нам только релизы будут новые каждый день выдавать?» — написал Виталий Червоненко из BBC News Ukrainian.

«Посмотрите на штору, слева направо. Фото сняты один за другим, а нас считают за идиотов. Мне, например, такое отношение к себе со стороны ОПУ не нравится», — отметил Сергей Сидоренко, редактор «Европейской правды».

«Не знаю, то ли в Омане все чайные столики одинаковые, все же „встречу на высшем уровне“ провели в режиме пожара и без протокольно необходимых государственных флагов прямо в роскошном отеле, где остановился Зеленский. Я могу утверждать только одно — так даже рабочие визиты не готовятся, не говоря об официальных», — написал нардеп Владимир Арьев.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршид.

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