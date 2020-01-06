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Происшествия

Украинская чиновница попала в скандал из-за оскорбительного высказывания о ветеранах АТО

16:10 6 января 2020 405
Ветераны АТО
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудница Застановской райгосадминистрации заявила участнику АТО, что «такие как он убивали детей на Донбассе». Ранее в Киеве избили ветерана АТО — он скончался.

Как сообщает «Чернівецький промінь», в Facebook произошел спор между ветераном АТО Владимиром Леошко и сотрудницей Службы по делам детей Застановской райгосадминистрации Яниной Сметанюк.

Участник боевых действий напомнил чиновнице, что недавно полиция задерживала ее за рулем в состоянии опьянения.

В ходе спора чиновница написала ветерану: «такой как ты убивал детей на Донбассе».

Это заявление шокировало многих. Так, Валентина Радчук, вдова погибшего на Донбассе, написала, что для нее подобный комментарий просто дикий.

«Более того, женщина работает в райгосадминистрации, представляет интересы государства!» — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что замглавы Офиса президента Украины Анна Коваленко заявила, якобы война на Донбассе началась участников АТО и переселенцев.

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