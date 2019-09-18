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Из-за вас началась война: топ-чиновница офиса Зеленского оскандалилась с высказыванием к ветеранам АТО (видео)

10:43 18 сентября 2019 1844
ветеран АТО и замглавы ОП Коваленко
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко на акции ветеранов войны на востоке Украины и переселенцев заявила, что война на Донбассе началась «из-за АТО и ВПЛ».

Видео в Facebook опубликовал юрист Андрей Чудовский.

«Вот пришла зам ОП. очень умная девушка. в своем юном возрасте советник министров, народный депутат и зам главы ОП. Сотник Майдана и т. д.. Пришла сказать АТОшникам, что „Денег нет, но вы держитесь“. А еще, со слов зама ОП, война началась из-за АТО и ВПЛ, как-то так», — пишет Чудовский.

На ролике видно, как между чиновницей Коваленко и участниками митинга разгорелся спор по поводу увеличения государственного финансирования для нужд АТОшников и вынужденных переселенцев.

На вопрос участника митинга, из-за кого началась война, девушка ответила: «Почему не из-за вас? Из-за вас». После чего стала требовать, чтобы ее не снимали на камеру.

Напомним, Анна Коваленко была активисткой Майдана, командиром 39-й сотни Самообороны Майдана, а также советницей трех министров обороны и министра информационной политики. В парламент Коваленко попала по спискам президентской партии «Слуга народа» под № 35.

В сети по поводу слов чиновницы поднялась волна гнева. Пользователи Twitter пишут, что никто не давал права этой юной особе говорить о том, о чем она не имеет понятия. Некоторые фолловеры уверены, что Коваленко выражает позицию всей команды и самого президента Зеленского.

Напомним, ранее некорректными высказываниями по поводу войны на Донбассе отличилась пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

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