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Спорт

Криштиану Роналду оформил дебютный хет-трик за «Ювентус» в серии А (фото, видео)

19:25 6 января 2020 135
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В бенефис Криштиану Роналду превратился состоявшийся в понедельник, 6 января, матч 18-го тура итальянской серии А между «Ювентусом» и «Кальяри» (4:0). Сменивший имидж португалец (теперь на его голове красуется хвостик), который отпраздновал Новый год с семьей, начал 2020-й просто блестяще: первый хет-трик в серии А (ранее он в Лиге чемпионов забивал трижды «Атлетико»), и голевая передача. Теперь из всех клубов, против которых Роналду играл в чемпионате Италии, он не поражал ворота только «Ромы».

Кстати, хет-трик в ворота «Кальяри» — 56-й в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча» (Месси забивал по три мяча 53 раза).

Более того, Криштиану Роналду стал первым в истории топ-5 лиг Европы футболистом, забивающим 18 лет подряд. Он неизменно огорчает соперников с 2003 года. За это время, к примеру, успел родиться (в 2005-м) и умереть Ipod (в 2017-м). Справедливости ради отметим, что превзойти достижение португальца могут два суперветерана — 41-летний перуанец Клаудио Писарро из «Вердера» (забивает с 1999 года) и 38-летний испанец Хоакин из «Бетиса» (с 2001-го).

Хвостик на голове оказался для Криштиану Роналду фартовым

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена экс-динамовца Морозюка заподозрила Криштиану Роналду в фальшивом романе.

Фото ФК «Ювентус»

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