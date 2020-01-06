Украина

Австралия в огне: Украина готова помочь в борьбе со стихией

Правительство Украины предложило помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами. Министерство иностранных дел опубликовало обращение к правительству Австралии.

«Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия. Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу», — сказано в заявлении МИД.

Сейчас министерство иностранных дел выясняет, нет ли среди людей, пострадавших от пожара, граждан Украины.

Ранее сообщалось, что украинец, ставший очевидцем пожаров в Австралии, рассказал удивительные подробности: «Открыл Facebook и сгорел вместе со всем материком».

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