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Австралия в огне: Украина готова помочь в борьбе со стихией
Правительство Украины предложило помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами. Министерство иностранных дел опубликовало обращение к правительству Австралии.
«Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия. Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу», — сказано в заявлении МИД.
Сейчас министерство иностранных дел выясняет, нет ли среди людей, пострадавших от пожара, граждан Украины.
Ранее сообщалось, что украинец, ставший очевидцем пожаров в Австралии, рассказал удивительные подробности: «Открыл Facebook и сгорел вместе со всем материком».
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