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Секс-скандал разгорается: Вайнштейну предъявили новые обвинения в насилии
Достигшему в начале декабря предварительного соглашения с женщинами, обвиняющими его в домогательствах и сексуальном насилии американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения прокуратурой округа Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Об этом заявила в понедельник прокурор Джеки Лейси, передает телекомпания NBC.
«Мы уверены, что улики докажут, что обвиняемый использовал свои полномочия и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам, а затем совершил в их отношении преступления насильственного характера», — приводит телекомпания слова окружного прокурора.
Согласно данным NBC, Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году.
Ранее в понедельник в федеральном суде Нью-Йорка начался судебный процесс по делу американского кинопродюсера, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины.
Начало процесса было перенесено с 9 сентября прошлого года на январь 2020 года после слушаний, в ходе которых Вайнштейн отказался признать свою вину по двум новым обвинениям в изнасиловании. Как ранее отметили прокуроры, речь идет о случаях преступлений сексуального характера в отношении женщин, произошедших в 2006 и 2013 годах.
Напомним, в октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе всемирно известные кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
Прокуратура в Нью-Йорке в прошлом году предъявила 67-летнему Вайнштейну обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Продюсера, отрицающего свою вину, освободили под залог в размере $ 1 млн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре Харви Вайнштейн нарушил свой обет молчания и дал первое за год интервью, в котором не признал себя виновным. Более того, он выдвинул на словах встречные обвинения, пытаясь упрекать американское общество в том, что оно забыло все его заслуги до скандала. В частности, продюсер заявил, что выпустил больше фильмов, созданных женщинами и о женщинах, чем кто-либо другой.
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