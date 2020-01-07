Похищение попы: грабитель вынес из секс-шопа интимную игрушку в виде женского зада (видео)

Мир

Ассортимент секс-шопов может привлекать не только творческих людей наподобие Тилля Линдеманна, но и «простых» воришек, а также людей с некоторыми отклонениями в психике.

Такой вывод можно сделать из события, которое произошло на днях в одном из «магазинов для взрослых» в московском районе Жулебино, где неизвестный молодой человек силой забрал вибрирующий вагиноимитатор за 47 500 рублей (около 17,6 тысяч гривень).

О необычном ограблении пишет КП.

Стимулирующая игрушка в виде женских бедер (другими словами, силиконовая попа для секс-игр) — одна из самых дорогих в ассортименте секс-шопа. Она имитирует половые органы женщины, умеет нагреваться до 36,6 градуса и двигаться в заданном ритме. Также в комплекте идут очки дополненной реальности, которые позволяют «увидеть» самые буйные фантазии.

По словам продавщицы интим-магазина рассказала, на вид преступнику было 23−25 лет, он славянской внешности, невысокий, сантиметров 170. При себе у грабителя был пистолет или его имитация.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, нападавший, скорее всего, заранее наметил предмет, который заберет. Сейчас сотрудники полиции изучают записи с установленных в магазине камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом конфузе, который связан с секс-шопами: певцы Егор Крид и Филипп Киркоров так бурно отметили начало музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи, что случайно оконфузились на afterparty конкурса. Во время выступления перед собравшимися гостями артисты, возможно, сами того не желая, прорекламировали секс-шоп, показав его рекламу в виде огромного розового зайца.

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