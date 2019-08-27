Подвел розовый зайка: Киркоров неумышленно прорекламировал секс-шоп (видео)

Шоу-бизнес

Певцы Егор Крид и Филипп Киркоров так бурно отметили начало музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи, что случайно оконфузились на afterparty конкурса. Во время выступления перед собравшимися гостями артисты, возможно, сами того не желая, прорекламировали секс-шоп, пишет eg.ru.

Оказывется, во время дуэта на песню «Цвет настроения черный» поп-король и его коллега вышли на сцену вместе с ярко-розовым зайцем, которым изрядно раздухарившийся Киркоров радостно размахивал во время пения. Публика тут же заинтересовалась, что за игрушка появилась в арсенале артистов, не их ли это новый талисман. Однако знающие люди быстро выяснили, что этот заяц является логотипом одного известного секс-шопа, находящегося в Санкт-Петербурге.

Откуда у Филиппа и Егора оказалась эта игрушка, никто не знает. Возможно, певцам такой подарок сделал кто-то из фанатов, но забыл уточнить о его особом смысле. В Сети, однако, уже успели пошутить, что теперь ясно, где Киркоров и Крид, которых давно подозревают в нетрадиционной ориентации, закупают игрушки для своих эротических игр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сочи во время выступления Филиппа Киркорова на сцену вылетел белый голубь, что многие зрители приняли за примету того, в скором времени певец женится или … Выйдет замуж.

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