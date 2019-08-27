- 01:53 Подвел розовый зайка: Киркоров неумышленно прорекламировал секс-шоп
- 01:25 Виноваты США: в РФ «раскрыли причину» ракетных испытаний под Северодвинском
- 00:50 На сцене без белья: Лобода восхитила зрителей «голым» костюмом
- 00:25 Над Украиной засекли самолёт российского олигарха: что произошло (карта)
- 00:11 Названы певицы с самым высоким годовым доходом в мире
- 26.08 23:49 Как "Квартал" прощался с Юзиком: появилось видео
- 26.08 23:25 Женская сборная Украины по волейболу в борьбе уступила двукратным чемпионкам Европы
- 26.08 23:25 Взрыв в жилом доме под Киевом: есть пострадавшие
- 26.08 22:59 В Днепре белка устроила переполох в супермаркете: появилось видео
- 26.08 22:33 Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака
- 26.08 22:17 Юная Ястремская стартовала на US Open с победы над опытной румынкой
- 26.08 22:05 Путин перехитрил Обаму: Трамп снова бросил камень в предшественника из-за "украинского вопроса"
Подвел розовый зайка: Киркоров неумышленно прорекламировал секс-шоп (видео)
Певцы Егор Крид и Филипп Киркоров так бурно отметили начало музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи, что случайно оконфузились на afterparty конкурса. Во время выступления перед собравшимися гостями артисты, возможно, сами того не желая, прорекламировали секс-шоп, пишет eg.ru.
Оказывется, во время дуэта на песню «Цвет настроения черный» поп-король и его коллега вышли на сцену вместе с ярко-розовым зайцем, которым изрядно раздухарившийся Киркоров радостно размахивал во время пения. Публика тут же заинтересовалась, что за игрушка появилась в арсенале артистов, не их ли это новый талисман. Однако знающие люди быстро выяснили, что этот заяц является логотипом одного известного секс-шопа, находящегося в Санкт-Петербурге.
Откуда у Филиппа и Егора оказалась эта игрушка, никто не знает. Возможно, певцам такой подарок сделал кто-то из фанатов, но забыл уточнить о его особом смысле. В Сети, однако, уже успели пошутить, что теперь ясно, где Киркоров и Крид, которых давно подозревают в нетрадиционной ориентации, закупают игрушки для своих эротических игр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сочи во время выступления Филиппа Киркорова на сцену вылетел белый голубь, что многие зрители приняли за примету того, в скором времени певец женится или … Выйдет замуж.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!