Украина

Надежда только на США: стало известно, как могут ответить ВСУ на прямую атаку России

В новом году бюджет Министерства обороны Украины увеличили почти на 30 миллиардов гривен, и это можно хорошим фактором: министр обороны и генштаб планируют изменить систему управления войсками, систему подготовки военных и сил территориальной обороны.

Об этом в комментарии «Радио.Свобода» сказал Святослав Стеценко, полковник запаса, эксперт «Украинского института по правам человека».

Эксперт убежден, что если запланированное будут выполнять, то это пойдет на пользу военным.

«Это и переход системы управления и структуры на стандарты НАТО, это и создание пилотных проектов бригады и батальонно-тактических групп по стандартам НАТО, это и создание дееспособной системы территориальной обороны, которая будет комплектоваться на добровольных началах, к которой привлекут патриотические прослойки населения, которые получат должную подготовку», — считает Стеценко.

Кроме того, он уверен, что надо уделять внимание развитию оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, главный редактор интернет-издания «Информационное Сопротивление» Юрий Карин более оптимистичен и прогнозирует, что в новом году будет работать механизм создания и наполнения войск необходимой техникой и оружием, как это было в прошлом. Например, удачная модернизация танка Т-64. «Украина в 2014 году заложила собственные проекты: „тяжелые ракеты“ „Ольха“ и „Нептун“, а кроме того „малые“, переносные „Скиф“, „Стугна-П“, „Барьер“, наконец вооружение для оснащения БТРов. Заметьте это все отечественные разработки и технологии их производства находятся именно в Украине, что позволяет наладить их выпуск в необходимых объёмах и ни от кого не зависеть», — считает Карин.

В то же время еще один эксперт, полковник запаса Олег Жданов полагает, что несмотря на новое военное руководство, в том числе и в генеральном штабе, в стране нет военной доктрины и нет ответа на вопрос: какую армию мы строим, что мы должны получить в результате военной реформы? Да и самой военной реформы, по его убеждению, тоже нет.

«На сегодняшний день Вооруженные силы в государстве поставлены на самый задний план из остаточного принципа. Это отражение самой политики президента Зеленского: мы перестанем стрелять и наступит мир. Ну вот вам и результат его политики», — считает Жданов.

По его мнению, лишь США заинтересованы в укреплении Вооруженных сил Украины. Ведь страна превратилась в «буферную зону» между Россией и странами НАТО: понимая, что у нас экономика нулевая и что мы украдем все деньги, они готовы нам давать вооружения. Речь идет о фрегатах для создания флота, речь идет о вертолетах огневой поддержки. Кроме того, можно надеяться на самолеты F-16 или F-18, которые Канада не в первый раз предлагает Украине с 2014-го года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября США разблокировали программу военной помощи Украине почти на 400 миллионов долларов. Эти деньги пойдут и на покупку военной техники и вооружений.

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