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Украина

Бюджет Украины на 2020 год: ключевые цифры

15:25 14 ноября 2019 86
Заседание Верховной Рады
Инф. «ФАКТОВ»

14 ноября Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год. Об основных показателях документа сообщает LB.ua.

Доходы госбюджета-2020 установлены на уровне 1 093,669 млрд грн, а расходы — 1 180,099 млрд грн.

Дефицит госбюджета должен составить 2,09% ВВП — 94,275 млрд грн.

Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте — 2 045,1 млрд грн, это 45,3% прогнозируемого ВВП.

На погашение госдолга буде выплачено 282,1 млрд грн, в том числе погашение внешнего долга — 120,3 млрд грн, внутреннего — 161,9 млрд грн. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 году — 141,5 млрд грн.

Основа для расчета показателей проекта госбюджета на 2020 год — сценарий макроэкономического прогноза № 1, по которому рост реального ВВП составляет 3,7%, а рост потребительских цен (декабрь к декабрю 2019 года) — 5,5%, средняя зарплата должна достичь 12 497 грн.

«Сегодня» сообщает, что обновленный проект бюджета предусматривает, что средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/доллар, запланированная годовая инфляция — 6,3%.

Во втором чтении не изменились социальные стандарты. Минимальная зарплата запланирована на уровне 4 723 грн, а прожиточный минимум — 2 027 грн.

Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в бюджетный кодекс.

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