- 15:41 Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
- 15:35 Ты будешь лучшим футболистом мира, — сказал 17-летнему Пеле советский вратарь Лев Яшин
- 15:34 Катастрофа МН17: следствие подтвердило контакты ФСБ с боевиками на Донбассе
- 15:28 Киевсовет переименовал известный проспект столицы
- 15:25 Бюджет Украины на 2020 год: ключевые цифры
- 15:10 Борясь за «Корвалол», «Дарница» рискует потерять «Цитрамон» и другие препараты, — СМИ
- 15:09 Эксперт назвал досадным самоубийством обвал цены на энергорынке
- 15:04 Португалия – Литва: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020
- 14:39 Российская авиация отрабатывала бомбардировку Одессы, — командующий ВМС Украины
- 14:37 Госбюджет 2020: как голосовали нардепы
- 14:34 В Киеве за ночь сожгли два магазина: детали, фото и видео происшествия
- 14:32 Била по почкам: Серябкина шокировала признанием о драке с Темниковой
Бюджет Украины на 2020 год: ключевые цифры
14 ноября Верховная Рада приняла Госбюджет на 2020 год. Об основных показателях документа сообщает LB.ua.
Доходы госбюджета-2020 установлены на уровне 1 093,669 млрд грн, а расходы — 1 180,099 млрд грн.
Дефицит госбюджета должен составить 2,09% ВВП — 94,275 млрд грн.
Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте — 2 045,1 млрд грн, это 45,3% прогнозируемого ВВП.
На погашение госдолга буде выплачено 282,1 млрд грн, в том числе погашение внешнего долга — 120,3 млрд грн, внутреннего — 161,9 млрд грн. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 году — 141,5 млрд грн.
Основа для расчета показателей проекта госбюджета на 2020 год — сценарий макроэкономического прогноза № 1, по которому рост реального ВВП составляет 3,7%, а рост потребительских цен (декабрь к декабрю 2019 года) — 5,5%, средняя зарплата должна достичь 12 497 грн.
«Сегодня» сообщает, что обновленный проект бюджета предусматривает, что средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/доллар, запланированная годовая инфляция — 6,3%.
Во втором чтении не изменились социальные стандарты. Минимальная зарплата запланирована на уровне 4 723 грн, а прожиточный минимум — 2 027 грн.
Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в бюджетный кодекс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»