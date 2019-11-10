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- 12:36 Военную помощь США для Украины разблокировали до распоряжения Трампа, — Bloomberg
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Военную помощь США для Украины разблокировали до распоряжения Трампа, — Bloomberg
Государственный департамент США мог разблокировать военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем это сделал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников.
Так, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором содержалось мнение юристов Госдепа, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется 7 сентября.
В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи.
По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. При этом неизвестно, делал ли он это с согласия Трампа, или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона «из-за разногласий».
В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий. 11 сентября Трамп заявил, что разблокировал помощь Украине.
Как писали «ФАКТЫ», в конце сентября Палата представителей Конгресса США таки одобрила выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине.
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