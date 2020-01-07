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Рэмбо зовет на помощь: истошные вопли попугая стали причиной приезда полиции
Попугаи обычно умиляют людей в том случае, когда пытаются вести себя подобно человеку — весело болтают, задают вопросы и сами отвечают на них.
Но иногда их чрезмерные таланы могут причинять немало неудобств. Один из таких случаев произошел в американском штате Флорида, где женщина вызвала полицию, услышав крики о помощи.
Она даже не догадывалась, что эти вопли издает птица, написали в своем Twitter сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич.
Оказывается, женщина позвонила в полицию после того, как услышала истошные вопли «Выпусти меня, выпусти меня!»
После ее звонка к дому приехали четверо заместителей шерифа, которые на подъездной дорожке увидели хозяина дома, ремонтировавшего машину.
Он тоже сначала не мог понять причину вызова, но затем вошел в дом и вернулся с кричащим попугаем. Увидев «пострадавшего», сотрудники правоохранительных органов рассмеялись.
Также немало повеселилась и соседка.
Хозяин птицы рассказал, что попугая зовут Рэмбо, он любит смотреть фильмы с криками и давно научился их имитировать, притом довольно искусно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном случае с попугаями: на сей раз история произошла в Нидерландах, в городе Утрехте, где правоохранители арестовали вора вместе с его попугаем. Представители полиции рассказали, что выехали на вызов о магазинной краже. Им удалось арестовать вора на месте, а на плече у преступника сидел попугай. Когда мужчину вместе с его питомцем доставили в изолятор, сотрудники правоохранительных органов осознали, что у них нет ни клетки, ни свободной камеры для птицы. Посовещавшись с задержанным, они посадили попугая в камеру к его хозяину. Для птицы принесли воду и белый хлеб.
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