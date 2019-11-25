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"Как для белого, танцует очень хорошо": Сеть привел в восторг зажигательный танец попугая (забавное видео)

1:51 25 ноября 2019 14
Попугай
Инф. «ФАКТОВ»

Попугаи — птицы, которые неизменно умиляют людей, особенно когда они ведут себя подобно человеку — весело болтают, задают вопросы и отвечают на них.

В не меньший восторг приводят пернатые и в том случае, когда показывают свои исключительные умения петь и танцевать, угадывая ритм и мелодию. Тогда любому зрителю на весь день гарантирован заряд бодрости.

К примеру, на прошлой неделе в Twitter-аккаунте Animal Forum в Сети появилось видео с пернатым, который танцует под популярную и зажигательную мелодию. При этом он прислушивается к музыке и кивает головой.

Также птица на видео делает ритмичные движения, расправляет крылья и даже кивает головой в так музыке.

В конце своего танца он даже пытается кружиться и скользить на столе.

Читатели микроблога пришли в восторг от проделок птицы.

«Как для белой птички танцует очень хорошо», «У птицы лучше чувство ритма, чем у моего мужа», «Танцует лучше меня! Придется брать у него уроки танцев!», «Такая забавная птичка», — пишут умиленные пользователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», что веселая болтовня и «танцы-шманцы» — не единственные таланты птиц. Иногда их способности намного глубже — так, в США попугай даже помог раскрыть убийство своего хозяина! А в Голландии за решетку бросили попугая, который «стоял на шухере» при ограблении.

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