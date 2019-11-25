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"Как для белого, танцует очень хорошо": Сеть привел в восторг зажигательный танец попугая (забавное видео)
Попугаи — птицы, которые неизменно умиляют людей, особенно когда они ведут себя подобно человеку — весело болтают, задают вопросы и отвечают на них.
В не меньший восторг приводят пернатые и в том случае, когда показывают свои исключительные умения петь и танцевать, угадывая ритм и мелодию. Тогда любому зрителю на весь день гарантирован заряд бодрости.
К примеру, на прошлой неделе в Twitter-аккаунте Animal Forum в Сети появилось видео с пернатым, который танцует под популярную и зажигательную мелодию. При этом он прислушивается к музыке и кивает головой.
Также птица на видео делает ритмичные движения, расправляет крылья и даже кивает головой в так музыке.
В конце своего танца он даже пытается кружиться и скользить на столе.
Читатели микроблога пришли в восторг от проделок птицы.
«Как для белой птички танцует очень хорошо», «У птицы лучше чувство ритма, чем у моего мужа», «Танцует лучше меня! Придется брать у него уроки танцев!», «Такая забавная птичка», — пишут умиленные пользователи.
Wait for the drop #parrot #bird #funny #animalforum #cute pic.twitter.com/QUtqvdgV9V— Animal Forum (@animal_forum) 16 ноября 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», что веселая болтовня и «танцы-шманцы» — не единственные таланты птиц. Иногда их способности намного глубже — так, в США попугай даже помог раскрыть убийство своего хозяина! А в Голландии за решетку бросили попугая, который «стоял на шухере» при ограблении.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!