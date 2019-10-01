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Свободу пернатым! В Голландии за решетку бросили попугая, который «стоял на шухере» при ограблении
В Нидерландах, в городе Утрехте полиция отправила под стражу попугая-неразлучника. Об этом правоохранители отчитались в своем Instagram.
Сообщается, что попугая подозревают в магазинной краже.
По мнению правоохранителей, птица участвовала в преступлении вместе с хозяином, поэтому задержала их обоих.
В отделе, куда доставили подозреваемых, выяснилось, что специальной клетки для птицы нет. Поэтому хозяина и попугая поместили в одну камеру.
При этом ввиду особых условий еду и воду попугаю подают отдельно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США попугай помог раскрыть убийство своего хозяина. В частности, он повторял одну и ту же фразу — «Не стреляй!» — сопровождая ее нецензурной бранью и имитируя голос хозяина. «Показания» попугая были приобщены к делу и помогли стороне обвинения.
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