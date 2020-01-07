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Живущий в Сиднее украинец рассказал, как на самом деле Австралия переживает страшные пожары
В Австралии, где продолжают бушевать лесные пожары, огнем охвачено порядка двух процентов территории страны, а на остальной части государства «жизнь идет точно также, как и до пожаров».
Об этом в социальных сетях рассказывает украинец Игорь Зацаревный, живущий в Сиднее. По его словам, единственным исключением является запрет на любые виды открытого огня, в том числе, и для барбекю. «А тот самый смог был суммарно, может, одну неделю за несколько месяцев», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.
По словам украинца, одной из причин нынешнего ЧП считается запрет контролируемых пожаров, на чем настаивали «зеленые», которых сейчас «вообще не слышно»: «В результате то, что могло бы быть оцеплено пожарными и подожжено за полчаса до сильного ливня, просто накопилось за пару лет и теперь мы имеем почти 20−23 сантиметров пепла на площади с несколько Украин. А еще есть такой вид эвкалипта, как Bluegum, который при определенной температуре начинает выделять эфирные масла и — бах — самовзрывается, а там уже далее по тексту. Молнии во время грозы — в ту же степь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина заявила о готовности направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС для помощи в ликвидации пожаров.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?