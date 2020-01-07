Названа дата и место следующего боя Усика

Спорт

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) все еще пребывает в ожидании имени своего следующего соперника. А вот с датой и местом проведения боя в команде украинца уже определились.

«Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Дата 7 марта практически нереальна, зато мы забронировали на 28 марта „О2-Арену“ в Лондоне», — приводит слова промоутера Эдди Хирна телеканал Sky Sports.

Добавим, что наиболее вероятным следующим соперником нашего соотечественника называют британца Дерека Чисору (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений). Впрочем, все может поменяться, если британец Энтони Джошуа, владеющий четырьмя чемпионскими поясами, решит в первую очередь защищать титул WBO, официальным претендентом на который является украинец, а не IBF, на который претендует болгарин Кубрат Пулев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал, как сочетает в своей жизни бокс и религиозные взгляды.

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