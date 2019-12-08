После победы над Руисом Джошуа предрекли бой с Усиком (фото, видео)

Спорт

Британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) взял реванш у мексиканца Энди Руиса (33 победы, 22 из них — нокаутом, 2 поражения) и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Воочию за поединком наблюдал украинец Александр Усик, который приехал в Эр-Рияд вместе с женой. На поединок наш соотечественник пришел в стильном деловом костюме, поделившись фотографией со своими подписчиками в соцсетях.

Также Александр встретился с Дереком Чисорой, с которым, вполне возможно, проведет свой следующий бой. При этом британец ходил с палочкой и, создалось впечатление, заметно хромал.

При этом менеджер украинца Эгис Климас после победы Джошуа над Руисом настаивает на том, что Энтони должен принять вызов и выйти на бой с Усиком. «Во-первых, мои поздравления! Энтони, ты провел очень умный поединок. Во-вторых, похоже, у тебя есть кое-что, что принадлежит Усику… Но это твой выбор и твое решение — принять вызов или избежать его и обойти стороной, чтобы игнорировать конкуренцию. Независимо от того, что ты будешь делать, болельщики будут знать, кто есть кто. В любом случае, Энтони, отдохни, как ты того заслуживаешь», — написал Климас на своей странице в Instagram.

Вторит представителю Усика и президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель. «Битва в Дюнах закончилась, теперь время для обязательств. Бой с претендентом на пояс WBO должен пройти в течение 180 дней (до 4 июня 2020 года. — Авт.)», — написал функционер на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик больше не является претендентом на бой с победителем реванша между Руисом и Джошуа — вместо него таковым стал болгарин Кубрат Пулев по линии IBF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа получит за бой-реванш с Руисом почти 87 миллионов долларов.

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