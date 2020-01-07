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Украина

Появилось фото с места смертельного пожара под Одессой

13:13 7 января 2020 222
сгоревший вагончик
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

7 января рано утром, в поселке Черноморское Одесской области в сгоревшем строительном вагончике погибли три человека. А в Московской области в загоревшихся бытовках погибли от шести до восьми человек. По предварительным данным, жертвами пожара стали граждане Республики Таджикистан.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, за минувшие сутки в Одесской области правоохранители зафиксировали шесть смертей на пожаре.

Строительный вагончик в Черноморском выгорел полностью

Так, утром 6 января из-за курения в постели погиб житель села Доброалександровка Овидиопольского района.

А вечером 6 января пожар со смертельным исходом случился в частном жилом доме села Сафьяны Измаильского района. Здесь из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погибли пожилая хозяйка дома и ее сын.

Напомним, а Австралии, где продолжают бушевать лесные пожары, по словам украинца, который живет в Сиднее, «жизнь идет точно также, как и до пожаров».

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Обратите внимание, за неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Украине произошло 1059 пожаров, в которых погибли 77 человек.

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