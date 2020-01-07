Шоу-бизнес

Звезда сериала "Перші ластівки" выложила в сеть горячее фото в купальнике

Звезда украинского сериала «Перші ластівки» Полина Носыхина, которая сыграла Леру, выложила в сеть новую фотографию в купальнике.

«Ловлю кайф от солнышка», — так она прокомментировала свое фото в Instagram. Оно было сделано на популярном горнолыжном курорте Буковеле.

В сериале «Перші ластівки» Полина играла роль выпускницы Валерии Фаркаш. В сериале она была мажоркой и даже любила наркотики, однако контакт с таинственным «другом» все поменял.

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