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Шоу-бизнес

Знойная Полякова и влюбленная Каменских: как отдыхают украинские знаменитости (фото)

12:30 5 января 2020 577
Потап и Настя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пока большинство украинцев отдыхают от празднования Нового года и готовятся к Рождеству, отечественные знаменитости отправились в теплые и не очень края.

Так, Виталий Козловский любуется пейзажами Португалии. Говорит, что его мечты туда привели.

Козловский

А Оля Полякова публикует знойные фото в купальнике, заставляя мечтать поклонников.

Полякова

Влюбленные Потап и Настя Каменских отдыхают и работают в Мексике.

Потап и Настя

А Дядя Жора (Вадим Мичковский) отвез свою семью в Даллас.

Дядя Жора

Франция приютила телеведущую Наталью Холоденко.

Холоденко

Даша Астафьева с братом отправились искать настоящую зиму.

Астафьева

А вот участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская только начинает отдыхать.

Каминская

Напомним, Каминская недавно заинтриговала сеть фото в роскошном свадебном платье. Говорят, певица снова собирается замуж.

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