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- 12:30 Знойная Полякова и влюбленная Каменских: как отдыхают украинские знаменитости
Знойная Полякова и влюбленная Каменских: как отдыхают украинские знаменитости (фото)
Пока большинство украинцев отдыхают от празднования Нового года и готовятся к Рождеству, отечественные знаменитости отправились в теплые и не очень края.
Так, Виталий Козловский любуется пейзажами Португалии. Говорит, что его мечты туда привели.
А Оля Полякова публикует знойные фото в купальнике, заставляя мечтать поклонников.
Влюбленные Потап и Настя Каменских отдыхают и работают в Мексике.
А Дядя Жора (Вадим Мичковский) отвез свою семью в Даллас.
Франция приютила телеведущую Наталью Холоденко.
Даша Астафьева с братом отправились искать настоящую зиму.
А вот участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская только начинает отдыхать.
Напомним, Каминская недавно заинтриговала сеть фото в роскошном свадебном платье. Говорят, певица снова собирается замуж.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.