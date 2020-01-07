Происшествия

Под Киевом такси с пассажирами протаранило Infiniti и вылетело с дороги (фото)

Во вторник, 7 января, в Буче произошло ДТП — такси врезалось в Infiniti. Ранее в автомобильной аварии на Льововщине погиб ветеран АТО.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, водитель такси с четырьмя пассажирами пытался обогнать Lanos на перекрестке, двигаясь по полосе второстепенного движения, но вылетел на главную полосу, протаранил в бок Infiniti, и машина оказалась на клумбе. Все пассажиры остались живы.

После происшествия водитель спросил, в каком городе он находится. На месте ДТП работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ сбил двоих маленьких детей — один ребенок погиб, а второго с переломами рук и ног доставили в больницу. Погибшему было 14 лет.

Фото: kiev.dtp.ua

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