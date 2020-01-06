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- 14:24 Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Черкасской области: фото и подробности аварии
Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Черкасской области: фото и подробности аварии
В воскресенье, 5 января, около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ сбил двоих малолетних детей — один ребенок погиб, а второго доставили в больницу. За день до этого на трассе Киев — Чоп в автокатастрофе погиб трехлетний ребенок.
Пресс-служба Нацполиции Черкасской области сообщает, что водителя, совершившего ДТП, задержали.
По информации издания «Апостроф», погибшему было 14 лет, и он приехал из Киева проведать бабушку с дедушкой. В соцсетях пишут, что второй пострадавший в аварии ребенок получил переломы рук и ног.
Ранее сообщалось что в воскресенье, 5 января, в Закарпатской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми — 20-летний водитель не справился с управлением.
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