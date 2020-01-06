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В страшном ДТП на Львовщине погиб ветеран АТО (фото, видео)
В воскресенье, 5 января, на трассе Львов-Тернополь в ДТП погиб бывший АТОшник, житель Моршина Руслан Куземский. В декабре в ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения «Чернигов», военный кинолог Юрий Яцен.
Авария произошла у села Плугов Золочевского района около половины первого ночи.
34-летний Куземский возвращался из Тернополя. Управляя автомобилем Mitsubishi Galant, он попал в ДТП и от полученных травм скончался на месте.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты, преждевременной смерти участника АТО, жителя города Моршина Руслана Ярославича Куземского», — говорится в сообщении на странице Львовской облгосадминистрации в Facebook.
Известно, что Руслан Куземский проходил службу в зоне АТО в составе подразделения СБУ и в настоящее время был демобилизован.
Напомним, 3 января в Голосеевском районе Киева столкнулись три автомобиля — BMW X5, Mercedes 190 и Hyundai. Водитель Mercedes погиб на месте. А утром 1 января в Киевской области смертельное ДТП устроил несовершеннолетний юноша, взявший машину без разрешения отца.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.