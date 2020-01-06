23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В страшном ДТП на Львовщине погиб ветеран АТО (фото, видео)

20:12 6 января 2020 248
Руслан Куземский
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 5 января, на трассе Львов-Тернополь в ДТП погиб бывший АТОшник, житель Моршина Руслан Куземский. В декабре в ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения «Чернигов», военный кинолог Юрий Яцен.

Авария произошла у села Плугов Золочевского района около половины первого ночи.

34-летний Куземский возвращался из Тернополя. Управляя автомобилем Mitsubishi Galant, он попал в ДТП и от полученных травм скончался на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты, преждевременной смерти участника АТО, жителя города Моршина Руслана Ярославича Куземского», — говорится в сообщении на странице Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Известно, что Руслан Куземский проходил службу в зоне АТО в составе подразделения СБУ и в настоящее время был демобилизован.

Напомним, 3 января в Голосеевском районе Киева столкнулись три автомобиля — BMW X5, Mercedes 190 и Hyundai. Водитель Mercedes погиб на месте. А утром 1 января в Киевской области смертельное ДТП устроил несовершеннолетний юноша, взявший машину без разрешения отца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер