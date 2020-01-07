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Профсоюзы не защитят от необоснованных увольнений: что известно о новом трудовом законодательстве
Если парламент таки примет предложенные правительством кардинальные изменения в трудовое законодательство, то работающим украинцам придется смириться с тем, что работодатель получит гораздо больше прав на увольнение сотрудников, даже без веских на то оснований. Фактически уволить человека можно будет за отсутствие на работе в течение пяти минут, даже если это беременная женщина. Кроме того, законодательство о труде предлагает еще одно важное новшество: изменение взаимоотношений с профсоюзами в процессе увольнения.
«Людям просто не будет смысла вступать в профсоюз»
Как рассказал «ФАКТАМ» юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин, предлагается отменить процедуру согласования увольнения члена профсоюза с профкомом предприятия. То есть работодатель сможет уволить по своему желанию любого сотрудника, независимо от того, состоит он в профсоюзе или нет.
— А на данный момент нужно согласовывать любое увольнение с профсоюзом?
— Да, сегодня надо согласовывать увольнение и по дисциплинарным мотивам, и по экономическим. Профсоюзу дается 15 дней на рассмотрение представления работодателя, изучаются все документы. Поэтому изменение норм закона приведет к более оперативным увольнениям.
Сейчас члена профсоюза нельзя уволить за невыполнение трудовых обязанностей — требуется предварительное согласие профкома. Безусловно, работодатели обходят эти нормы, настаивая на их правовой необоснованности. Иммунитет уже не является абсолютным благодаря некоторым решениям Верховного суда. То есть даже в нынешней ситуации уже нельзя утверждать, что работник, будучи членом профсоюза, стопроцентно защищен от увольнения. Но, видимо, нашим реформаторам этого мало, они хотят еще больше ослабить защиту работников. В итоге смысла вступать в профсоюз у людей просто не будет. Профсоюзы после реформы сохранят, например, право развешивать информацию о своем существовании на стендах предприятия. Но самое ценное полномочие — право согласовывать или не согласовывать увольнение членов профсоюза — из их рук ускользнет. Эта новация предусмотрена обоими законопроектами.
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«В предлагаемых нормах вообще не предусмотрен отпуск за работу во вредных условиях»
— Какие еще кардинальные изменения предлагается ввести?
— Кроме уже упомянутого увольнения без объяснения причины в статье 35-й документа, в проекте Закона о труде есть такое понятие, как «трудовой договор с нефиксированным рабочим временем». Это значит, что человек в любой момент может быть привлечен к выполнению какой-либо работы, если вдруг появился заказ и спрос на это. Если же человек ни разу в течение месяца не привлекался к работе, то ему просто выплатят зарплату, эквивалентную плате за 8 часов работы. То есть он будет находиться в подвешенном состоянии: как бы и работает и одновременно нет. И тешит себя иллюзиями, что сможет заработать какие-то деньги…
Видимо, чтобы как-то улучшить положение работника, в законопроекте прописали право такого человека работать по совместительству — на других работодателей. Но, конечно же, тут может возникнуть масса нюансов. Например, человек работает курьером в службе доставки еды с нефиксированным графиком работы и при этом устраивается, допустим, кондуктором троллейбуса. И возникает момент: его неожиданно вызывают с первой работы — и как ему быть с обязанностями по второму месту, куда он устроился по совместительству? Очевидно, что возникает конфликт, и правовая неопределенность будет использована в интересах работодателя.
Конечно, там есть определенные предохранители, например, на таких условиях могут работать не более десяти процентов сотрудников. Но я думаю, что по такой схеме могут нанимать молодых людей, и в случае необходимости легко от них избавляться.
В предлагаемых законодательных изменениях есть еще куча «прекрасных» вещей. Например, вообще не предусмотрен дополнительный отпуск за работу на вредном производстве. Видимо, их будут предоставлять только по договоренности.
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«Если работник согласится на 1000 часов сверхурочных в год, то он обязан работать в таком режиме»
— То есть условия поощрения и предоставления льгот за работу во вредных условиях будут прописываться в трудовом договоре?
— Да, в коллективном или трудовом договоре. Конечно, это ущемляет права людей, которые трудятся в опасных или нездоровых условиях. А ведь таких очень много. Это не только металлурги или шахтеры, но и люди, работа которых сопровождается повышенным нервно-эмоциональным напряжением: учителя, врачи.
И самое главное, что о правах профсоюза в законопроекте вообще нет ни слова. Несколько раз упоминаются так называемые представители работников — с каким-то непонятным статусом и с неопределенными полномочиями. Якобы их статус должны определить отдельным законом. И самое опасное для людей то, что множество условий труда будет определяться сугубо по усмотрению сторон. К примеру, максимальный объем сверхурочных работ в документе не прописан. Если работник согласится на 1000 часов сверхурочных в год, то он обязан работать в таком режиме. Это приведет, конечно, к эксплуатации людей.
— Правильно я понимаю, что работодатель может создать такие условия, что человек, подписав договор, согласится на использование своего труда в ненормированном режиме: в любое время за фиксированную плату, грубо говоря?
— Формально это будет называться все-таки сверхурочной, а не ненормированной работой. Ненормированная — это когда человек заведомо знает, что может быть привлечен к работе сверх продолжительности рабочего дня и не получит за это никакой доплаты. Есть такой режим, он используется для определенных категорий работников.
А сверхурочные работы сегодня применяются сугубо в оговоренных обстоятельствах, в КЗоТ они перечислены: необходимость завершить работу, которая уже была начата, угроза национальной безопасности, предоставление общественно-необходимых услуг (например, ликвидация прорыва канализационной трубы).
В новом проекте Закона о труде нет исчерпывающего перечня оснований для привлечения к сверхурочным работам. То, что будет согласовано в договорном порядке как основания для сверхурочных работ, то и будет таким основанием. Например, можно написать, что человек, который летом продает мороженое, при температуре столько-то градусов должен трудиться сверхурочно, так как есть повышенный спрос на реализуемый товар.
Стоит напомнить, что многие изменения в условиях работы наших граждан уже утверждены и вскоре вступят в силу. В частности, с нынешнего года украинцев ждет увеличение обязательного трудового стажа для выхода на пенсию. Кроме того, в Украине запущен новый онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», позволяющий проверять сведения о своей трудовой деятельности, не выходя из дома. «ФАКТЫ» также сообщали, что минимальная зарплата в Украине впервые превысила российскую минималку.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».