Профсоюзы не защитят от необоснованных увольнений: что известно о новом трудовом законодательстве

Украина

Если парламент таки примет предложенные правительством кардинальные изменения в трудовое законодательство, то работающим украинцам придется смириться с тем, что работодатель получит гораздо больше прав на увольнение сотрудников, даже без веских на то оснований. Фактически уволить человека можно будет за отсутствие на работе в течение пяти минут, даже если это беременная женщина. Кроме того, законодательство о труде предлагает еще одно важное новшество: изменение взаимоотношений с профсоюзами в процессе увольнения.

«Людям просто не будет смысла вступать в профсоюз»

Как рассказал «ФАКТАМ» юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин, предлагается отменить процедуру согласования увольнения члена профсоюза с профкомом предприятия. То есть работодатель сможет уволить по своему желанию любого сотрудника, независимо от того, состоит он в профсоюзе или нет.

— А на данный момент нужно согласовывать любое увольнение с профсоюзом?

— Да, сегодня надо согласовывать увольнение и по дисциплинарным мотивам, и по экономическим. Профсоюзу дается 15 дней на рассмотрение представления работодателя, изучаются все документы. Поэтому изменение норм закона приведет к более оперативным увольнениям.

Сейчас члена профсоюза нельзя уволить за невыполнение трудовых обязанностей — требуется предварительное согласие профкома. Безусловно, работодатели обходят эти нормы, настаивая на их правовой необоснованности. Иммунитет уже не является абсолютным благодаря некоторым решениям Верховного суда. То есть даже в нынешней ситуации уже нельзя утверждать, что работник, будучи членом профсоюза, стопроцентно защищен от увольнения. Но, видимо, нашим реформаторам этого мало, они хотят еще больше ослабить защиту работников. В итоге смысла вступать в профсоюз у людей просто не будет. Профсоюзы после реформы сохранят, например, право развешивать информацию о своем существовании на стендах предприятия. Но самое ценное полномочие — право согласовывать или не согласовывать увольнение членов профсоюза — из их рук ускользнет. Эта новация предусмотрена обоими законопроектами.

«В предлагаемых нормах вообще не предусмотрен отпуск за работу во вредных условиях»

— Какие еще кардинальные изменения предлагается ввести?

— Кроме уже упомянутого увольнения без объяснения причины в статье 35-й документа, в проекте Закона о труде есть такое понятие, как «трудовой договор с нефиксированным рабочим временем». Это значит, что человек в любой момент может быть привлечен к выполнению какой-либо работы, если вдруг появился заказ и спрос на это. Если же человек ни разу в течение месяца не привлекался к работе, то ему просто выплатят зарплату, эквивалентную плате за 8 часов работы. То есть он будет находиться в подвешенном состоянии: как бы и работает и одновременно нет. И тешит себя иллюзиями, что сможет заработать какие-то деньги…

Видимо, чтобы как-то улучшить положение работника, в законопроекте прописали право такого человека работать по совместительству — на других работодателей. Но, конечно же, тут может возникнуть масса нюансов. Например, человек работает курьером в службе доставки еды с нефиксированным графиком работы и при этом устраивается, допустим, кондуктором троллейбуса. И возникает момент: его неожиданно вызывают с первой работы — и как ему быть с обязанностями по второму месту, куда он устроился по совместительству? Очевидно, что возникает конфликт, и правовая неопределенность будет использована в интересах работодателя.

Конечно, там есть определенные предохранители, например, на таких условиях могут работать не более десяти процентов сотрудников. Но я думаю, что по такой схеме могут нанимать молодых людей, и в случае необходимости легко от них избавляться.

В предлагаемых законодательных изменениях есть еще куча «прекрасных» вещей. Например, вообще не предусмотрен дополнительный отпуск за работу на вредном производстве. Видимо, их будут предоставлять только по договоренности.

«Если работник согласится на 1000 часов сверхурочных в год, то он обязан работать в таком режиме»

— То есть условия поощрения и предоставления льгот за работу во вредных условиях будут прописываться в трудовом договоре?

— Да, в коллективном или трудовом договоре. Конечно, это ущемляет права людей, которые трудятся в опасных или нездоровых условиях. А ведь таких очень много. Это не только металлурги или шахтеры, но и люди, работа которых сопровождается повышенным нервно-эмоциональным напряжением: учителя, врачи.

И самое главное, что о правах профсоюза в законопроекте вообще нет ни слова. Несколько раз упоминаются так называемые представители работников — с каким-то непонятным статусом и с неопределенными полномочиями. Якобы их статус должны определить отдельным законом. И самое опасное для людей то, что множество условий труда будет определяться сугубо по усмотрению сторон. К примеру, максимальный объем сверхурочных работ в документе не прописан. Если работник согласится на 1000 часов сверхурочных в год, то он обязан работать в таком режиме. Это приведет, конечно, к эксплуатации людей.

— Правильно я понимаю, что работодатель может создать такие условия, что человек, подписав договор, согласится на использование своего труда в ненормированном режиме: в любое время за фиксированную плату, грубо говоря?

— Формально это будет называться все-таки сверхурочной, а не ненормированной работой. Ненормированная — это когда человек заведомо знает, что может быть привлечен к работе сверх продолжительности рабочего дня и не получит за это никакой доплаты. Есть такой режим, он используется для определенных категорий работников.

А сверхурочные работы сегодня применяются сугубо в оговоренных обстоятельствах, в КЗоТ они перечислены: необходимость завершить работу, которая уже была начата, угроза национальной безопасности, предоставление общественно-необходимых услуг (например, ликвидация прорыва канализационной трубы).

В новом проекте Закона о труде нет исчерпывающего перечня оснований для привлечения к сверхурочным работам. То, что будет согласовано в договорном порядке как основания для сверхурочных работ, то и будет таким основанием. Например, можно написать, что человек, который летом продает мороженое, при температуре столько-то градусов должен трудиться сверхурочно, так как есть повышенный спрос на реализуемый товар.

Стоит напомнить, что многие изменения в условиях работы наших граждан уже утверждены и вскоре вступят в силу. В частности, с нынешнего года украинцев ждет увеличение обязательного трудового стажа для выхода на пенсию. Кроме того, в Украине запущен новый онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», позволяющий проверять сведения о своей трудовой деятельности, не выходя из дома. «ФАКТЫ» также сообщали, что минимальная зарплата в Украине впервые превысила российскую минималку.

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