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В Киеве с размахом отмечают Рождество: яркие фото праздника
Рождество продолжает оставаться в числе любимых праздников украинцев. Соцопросы показывают, что более 90% населения так или иначе отмечают праздник. Причем с каждым годом все больше тех, кто проводит Рождество не только в узком семейном кругу, но и приобщается к уличным гуляниям на центральных площадях городов.
В Киеве, как и в прошлые годы, были организованы несколько центров народных гуляний. Очень яркими в этом году получились Рождественские вертепы на Подоле. На сцене на Контрактовой площади была воссоздана Библейская история о рождении Христа, пришествии волхвов и поклонении младенцу Иисусу.
В постановке были задействованы не только артисты вертепа.
Участвовать приглашали всех пришедших на праздник.
Рядом с Рождественским вертепом показывали свое мастерство кузнецы.
А для детей была организована яркая фотозона у праздничной елки, каток и катания с горки на ледянке.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях в Сочельник и праздник Рождества, а также о народных приметах в зимние праздники.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..