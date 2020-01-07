В Киеве с размахом отмечают Рождество: яркие фото праздника

Украина

Рождество продолжает оставаться в числе любимых праздников украинцев. Соцопросы показывают, что более 90% населения так или иначе отмечают праздник. Причем с каждым годом все больше тех, кто проводит Рождество не только в узком семейном кругу, но и приобщается к уличным гуляниям на центральных площадях городов.

В Киеве, как и в прошлые годы, были организованы несколько центров народных гуляний. Очень яркими в этом году получились Рождественские вертепы на Подоле. На сцене на Контрактовой площади была воссоздана Библейская история о рождении Христа, пришествии волхвов и поклонении младенцу Иисусу.

В постановке были задействованы не только артисты вертепа.

Участвовать приглашали всех пришедших на праздник.

Рядом с Рождественским вертепом показывали свое мастерство кузнецы.

А для детей была организована яркая фотозона у праздничной елки, каток и катания с горки на ледянке.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях в Сочельник и праздник Рождества, а также о народных приметах в зимние праздники.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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