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Украина

В Киеве с размахом отмечают Рождество: яркие фото праздника

17:28 7 января 2020 46
рождество
Инф. «ФАКТОВ»

Рождество продолжает оставаться в числе любимых праздников украинцев. Соцопросы показывают, что более 90% населения так или иначе отмечают праздник. Причем с каждым годом все больше тех, кто проводит Рождество не только в узком семейном кругу, но и приобщается к уличным гуляниям на центральных площадях городов.

рождество

В Киеве, как и в прошлые годы, были организованы несколько центров народных гуляний. Очень яркими в этом году получились Рождественские вертепы на Подоле. На сцене на Контрактовой площади была воссоздана Библейская история о рождении Христа, пришествии волхвов и поклонении младенцу Иисусу.

рождество

В постановке были задействованы не только артисты вертепа.

вертеп

Участвовать приглашали всех пришедших на праздник.

вертеп

Рядом с Рождественским вертепом показывали свое мастерство кузнецы.

гуляния

А для детей была организована яркая фотозона у праздничной елки, каток и катания с горки на ледянке.

гуляния

горка

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях в Сочельник и праздник Рождества, а также о народных приметах в зимние праздники.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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