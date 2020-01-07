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Украина

Минским соглашениям найдут альтернативу: Пристайко озвучил условия

17:57 7 января 2020 353
пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Украина готова обсудить альтернативу минским договоренностям ради урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете «Бильд».

Ранее лидер Германии во время нормандского саммита намекнула, что минские соглашения могут меняться, дополняться, совершенствоваться при желании сторон. Пристайко с этой позицией согласен и развил мысль Ангелы Меркель.

«Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск затянется надолго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия», — объяснил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По словам Пристайко, украинская сторона не хочет, чтобы ситуация на Донбассе превратилась в замороженный конфликт: «Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то нужно хотя бы прекратить убийства».

Напомним, эксперты проанализировали те тезисы, которые были озвучены на нормандском саммите. Особого внимания заслуживает фраза Ангелы Меркель о минских соглашениях и необходимости их оживить.

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