Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов мира

Украина

В новом рейтинге паспортов от компании Henley&Partners украинский документ немного опустился в общем списке. По состоянию на начало 2020 года паспорт гражданина Украины переместился с 41-й на 43-ю позицию. Впрочем, составители рейтинга отмечают, что количество стран, открытых для украинских туристов, не изменилось по сравнению с прошлым годом. А рокировки в рейтинге связаны с внешнеполитическими успехами некоторых стран Азии, поднявшимися в общем зачете.

Место в рейтинге Henley&Partners зависит от того, какие возможности паспорт открывает перед путешественником. Так, граждане Украины могут без визы посещать 128 стран мира. Лидером рейтинга является паспорт гражданина Японии, с которым дорога открыта в 191 страну. Япония возглавляет список уже третий год подряд.

В сравнении с прошлым годом поднялся в рейтинге Таиланд, а США и Великобритания, наоборот, постепенно теряют позиции. Также составители списка отмечают, что с момента первой публикации рейтинга в 2006 году достиг максимального значения разрыв между самой открытой и самой закрытой страной. На одном полюсе — Япония и 191 страна, открытая для посещения. На противоположном конце списка — Афганистан, от граждан которого не требуют визы лишь в 26 странах.

Напомним, по итогам 2017 года, когда заработал безвиз между Украиной и странами Европейского Союза, украинский паспорт установил рекорд, ощутимо поднявшись в рейтинге Henley&Partners.

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