- 20:33 Илон Маск взорвал сеть забавным танцем
- 20:08 Наемников ЧВК «Вагнер» лечат в клинике, связанной с семьей Путина, — Reuters
- 20:03 Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов мира
- 19:31 Жуткая находка: в Николаеве обнаружили мужчину с отрезанной головой
- 19:23 Усик точно станет чемпионом мира в супертяжелом весе: что известно
- 19:11 Лобода показала идеальное тело на пляже: горячее фото звезды
- 19:04 «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: онлайн-видеотрансляция матча Кубка лиги
- 19:01 Самые красивые детские торты: «Модница», «Пиратский корабль»
- 18:56 Под Краматорском перевернулось авто «скорой помощи»: фото с места аварии
- 18:33 "Вот-вот ботокс потечет": сеть насмешили фото Путина в Сирии
- 18:26 Убийство девушек в Киеве: в сети показали новое фото подозреваемого
- 18:00 Полиция показала фото и видео с места взрыва в одесском общежитии
Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов мира
В новом рейтинге паспортов от компании Henley&Partners украинский документ немного опустился в общем списке. По состоянию на начало 2020 года паспорт гражданина Украины переместился с 41-й на 43-ю позицию. Впрочем, составители рейтинга отмечают, что количество стран, открытых для украинских туристов, не изменилось по сравнению с прошлым годом. А рокировки в рейтинге связаны с внешнеполитическими успехами некоторых стран Азии, поднявшимися в общем зачете.
Место в рейтинге Henley&Partners зависит от того, какие возможности паспорт открывает перед путешественником. Так, граждане Украины могут без визы посещать 128 стран мира. Лидером рейтинга является паспорт гражданина Японии, с которым дорога открыта в 191 страну. Япония возглавляет список уже третий год подряд.
В сравнении с прошлым годом поднялся в рейтинге Таиланд, а США и Великобритания, наоборот, постепенно теряют позиции. Также составители списка отмечают, что с момента первой публикации рейтинга в 2006 году достиг максимального значения разрыв между самой открытой и самой закрытой страной. На одном полюсе — Япония и 191 страна, открытая для посещения. На противоположном конце списка — Афганистан, от граждан которого не требуют визы лишь в 26 странах.
Напомним, по итогам 2017 года, когда заработал безвиз между Украиной и странами Европейского Союза, украинский паспорт установил рекорд, ощутимо поднявшись в рейтинге Henley&Partners.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...