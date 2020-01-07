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Украина

Военная помощь Украине: Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского

21:43 7 января 2020 71
пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины и в целом украинская власть очень надеются, что Германия пересмотрит свое отношение к военной помощи нашей стране. Ранее запрос был отклонен немецкой стороной, но в МИД не теряют надежды. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В МИД говорят, что Украине крайне нужны немецкие военные разработки. «Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится», — рассказал глава МИД в интервью газете «Бильд».

Пристайко не видит причин для Германии отказывать в помощи Украине. «Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы может и не идеальное, но вполне демократическое государство, вынужденное защищаться. Нельзя это не учитывать», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обращал внимание, что Украина нуждается в военной помощи, но Германия и другие европейские страны почему-то пассивны в этом вопросе. Эта же тема всплывала в скандальном телефонном разговоре Зеленского и Трампа.

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