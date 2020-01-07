23.39 / 23.96 25.99 / 26.70
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сладкая парочка: Настя Каменских и Потап очаровали романтическим фото

22:48 7 января 2020 200
каменских и потап
Инф. «ФАКТОВ»

Потап и Настя Каменских продолжают свой отпуск в Мексике. В курортном городе Канкун звездные супруги сфотографировалась на фоне пальм после велосипедной прогулки. Чтобы не получить ожоги под горячим мексиканским солнцем, парочка облачилась в легкие, но плотные белые рубашки.

потап настя

На страницах в Instagram Потап активнее делится фотовпечатлениями от отпуска, а Настя предпочитает комментировать снимки. Фото из серии «Люди в белом» супруги сопроводили трогательными посланиями друг другу. Потап оставил сообщение для Насти: «Люблю тебя, зайка», а та ответила набором сердечек.

Поклонники согласились, что Потап и Настя — очень милая пара и чувства свои тоже проявляют красиво.

Напомним, ранее фотографиями из отпуска в Мексике поделилась Светлана Лобода. А другие звезды предпочли непляжный отдых в Европе и экзотическую Юго-Восточную Азию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Пенсия в Украине

Заставят платить всех: какими будут размеры отчислений при накопительной системе пенсий

Пожары в Австралии

Живущий в Сиднее украинец рассказал, как на самом деле Австралия переживает страшные пожары

Дана Борисова

Выпила духи: российская телеведущая призналась в постыдном поступке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер