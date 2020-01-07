Сладкая парочка: Настя Каменских и Потап очаровали романтическим фото

Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских продолжают свой отпуск в Мексике. В курортном городе Канкун звездные супруги сфотографировалась на фоне пальм после велосипедной прогулки. Чтобы не получить ожоги под горячим мексиканским солнцем, парочка облачилась в легкие, но плотные белые рубашки.

На страницах в Instagram Потап активнее делится фотовпечатлениями от отпуска, а Настя предпочитает комментировать снимки. Фото из серии «Люди в белом» супруги сопроводили трогательными посланиями друг другу. Потап оставил сообщение для Насти: «Люблю тебя, зайка», а та ответила набором сердечек.

Поклонники согласились, что Потап и Настя — очень милая пара и чувства свои тоже проявляют красиво.

Напомним, ранее фотографиями из отпуска в Мексике поделилась Светлана Лобода. А другие звезды предпочли непляжный отдых в Европе и экзотическую Юго-Восточную Азию.



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