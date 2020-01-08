- 07:09 Крушение украинского самолета в Иране: момент трагедии попал на видео
- 07:05 Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: Boeing рухнул через две минуты после взлета (карта)
- 06:47 Появились первые фото с места крушения украинского самолета возле Тегерана
- 05:55 Страшная трагедия в небе Ирана: разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту
- 05:36 Летом отдых в Кирилловке подорожает: названы цены
- 05:08 "Красавец": огромный ледяной фаллос стал символом новогодних праздников в РФ
- 04:43 Пьяный мужчина изнасиловал 14-летнюю лицеистку "в рамках самообороны"
- 03:49 Украинцам помогут деньгами: Кабмин обещает новый механизм социальных выплат
- 03:19 Война неизбежна? Белый дом готовит обращение Трампа к нации
- 02:25 Дурацкие фокусы: в оккупированном Севастополе Дед Мороз обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь
- 01:55 Иран нанес ракетный удар по военной базе США
- 01:29 Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста
Появились первые фото с места крушения украинского самолета возле Тегерана
Украинский Boeing 737 рухнул под Тегераном.
Информацию об этом РИА «Новости» представитель местного аэропорта.
На борту находились 167 пассажиров. О выживших ничего не известно.
Киевский аэропорт на данный момент не владеет информацией о крушении, по-прежнему ожидает его к 8 утра
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», упавший самолет, по данным Reuters принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...