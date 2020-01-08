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Происшествия

Появились первые фото с места крушения украинского самолета возле Тегерана

6:47 8 января 2020 1482
Лайнер, крушение
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский Boeing 737 рухнул под Тегераном.

Информацию об этом РИА «Новости» представитель местного аэропорта.

На борту находились 167 пассажиров. О выживших ничего не известно.

Киевский аэропорт на данный момент не владеет информацией о крушении, по-прежнему ожидает его к 8 утра

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», упавший самолет, по данным Reuters принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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Появились первые фото с места крушения украинского самолета возле Тегерана

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