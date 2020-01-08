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Украина

Страшная трагедия в небе Ирана: разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту

5:55 8 января 2020 5976
Украинский самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране, с территории которого ночью были атакованы американские военные базы, разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту.

Трагедия произошла возле иранского аэропорта Имама Хомейни, передает CNN.

В то же время агентство AFP сообщает о 170 пассажирах лайнера.

Вероятной причиной случившегося называют техническую неисправность.

Сообщается, что борт потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в начале суток в среду, 8 января.

По данным Reuters, самолет принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Впервые эта информация появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря 2019 у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

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