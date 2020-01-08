- 07:09 Крушение украинского самолета в Иране: момент трагедии попал на видео
- 07:05 Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: Boeing рухнул через две минуты после взлета (карта)
- 06:47 Появились первые фото с места крушения украинского самолета возле Тегерана
- 05:55 Страшная трагедия в небе Ирана: разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту
- 05:36 Летом отдых в Кирилловке подорожает: названы цены
- 05:08 "Красавец": огромный ледяной фаллос стал символом новогодних праздников в РФ
- 04:43 Пьяный мужчина изнасиловал 14-летнюю лицеистку "в рамках самообороны"
- 03:49 Украинцам помогут деньгами: Кабмин обещает новый механизм социальных выплат
- 03:19 Война неизбежна? Белый дом готовит обращение Трампа к нации
- 02:25 Дурацкие фокусы: в оккупированном Севастополе Дед Мороз обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь
- 01:55 Иран нанес ракетный удар по военной базе США
- 01:29 Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста
Страшная трагедия в небе Ирана: разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту
В Иране, с территории которого ночью были атакованы американские военные базы, разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту.
Трагедия произошла возле иранского аэропорта Имама Хомейни, передает CNN.
В то же время агентство AFP сообщает о 170 пассажирах лайнера.
#BREAKING Ukrainian plane that crashed in Tehran was carrying 170 passengers: Iranian news agency pic.twitter.com/FjTqc5gopj— AFP news agency (@AFP) January 8, 2020
Вероятной причиной случившегося называют техническую неисправность.
Сообщается, что борт потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в начале суток в среду, 8 января.
По данным Reuters, самолет принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Впервые эта информация появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря 2019 у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...