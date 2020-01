Страшная трагедия в небе Ирана: разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту

В Иране, с территории которого ночью были атакованы американские военные базы, разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту.

Трагедия произошла возле иранского аэропорта Имама Хомейни, передает CNN.

В то же время агентство AFP сообщает о 170 пассажирах лайнера.

#BREAKING Ukrainian plane that crashed in Tehran was carrying 170 passengers: Iranian news agency pic.twitter.com/FjTqc5gopj