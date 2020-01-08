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Происшествия

Иранские власти официально подтвердили смерть всех, кто был на борту самолета рейса PS752

7:38 8 января 2020 81
иран авиакатастрофа
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране официально подтвердили гибель всех 167 пассажиров Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение возле Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение Ирана.

Самолет, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился около 4 часов утра (по Киеву), вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана. Связь с бортом была потеряна через две минуты после взлета.

На место крушения были отправлены четыре спасательных вертолета и более 20 медицинских бригад. Спасатели сразу признавали, что шансы найти выживших катастрофически малы.

Напомним, видео, на котором, как утверждают авторы запечатлен момент крушения, не дает понимания причин катастрофы, но заметно, что лайнер резко снижается и при этом авиасудно охвачено огнем. Уже озвучена версия, что самолет был сбит силами иранских ПВО.

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