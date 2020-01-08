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Маленькая девочка гуляла по карнизу пятого этажа: в сеть попало пугающее видео

11:17 8 января 2020 421
Девочка на карнизе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попало пугающее видео, снятое на Канарах — на курорте Адехе острова Тенерифе. Маленькая девочка спокойно ходит по узкому карнизу пятого этажа высотного жилого дома — не осознавая, что в любой момент может упасть и разбиться насмерть. Ребенок доходит до соседского балкона на углу здания, а затем возвращается к окну своей квартиры.

Как сообщает испанский телеканал La Sexta, полиция допросила родителей ребенка. По предварительным данным, это граждане Финляндии, приехавшие на Канарские острова отдохнуть. Мать, пока ее дочь совершала опасную прогулку, была в душе. Соседи считают чудом то, что не произошло ничего ужасного. И что, по счастью, в этот день не было ветра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии лифт рухнул с девятого этажа: погибли четыре члена одной семьи.

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