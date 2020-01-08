Удар Ирана по базам США: каким будет ответ американцев

Мир

Ночью 8 января две военно-воздушные базы на западе Ирака, которые используются американскими военными и их союзниками по НАТО и антитеррористической коалиции, подверглись ракетной атаке. Ответственность за нее взял на себя Иран. В Тегеране утверждают, что выпустили по базам не менее 30 баллистических ракет. В Пентагоне говорят о девяти ракетах. Западные СМИ, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны США, сообщают о 15 ракетах Fateh-110 и Qiam-1. Первые способны поражать цели на расстоянии до 300 км, вторые — до 800 км. Ракеты оснащены самонаводящимися боеголовками.

Иран утверждает, что обе цели полностью уничтожены. В Пентагоне пока воздерживаются от оценки нанесенного ущерба. Также ничего не сообщается о возможных жертвах ракетного удара. В Белом доме состоялось экстренное совещание, в котором приняли участие президент США Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер. По итогам совещания Дональд Трамп обещал сделать официальное заявление в прямом телеэфире, однако отложил его на неопределенное время. Вместо обращения к нации американский лидер написал в Twitter: «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление».

Между тем Федеральная авиационная администрация США (FAA) временно запретила американским гражданским самолетам совершать полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана, районе Персидского залива и Оманского залива. Обычно такие меры вводятся в случае крупных вооруженных конфликтов и возможного ведения боевых действий в регионе.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также сделал заявление в Twitter. Он написал: «Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, атаковав базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии».

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил: «Мы предупреждаем всех союзников США, предоставивших свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям».

Ракетный удар по американским базам в Ираке стал ответом Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, который являлся правой рукой иранского лидера Али Хаменеи. Сулеймани обладал огромным влиянием не только в Иране, но и во всех мусульманских странах, где у власти находятся шииты. Он фактически определял всю внешнюю политику Тегерана на протяжении последних 20 лет. Сулеймани руководил КСИР. Он поддерживал тесные связи с Башаром Асадом в Сирии и организацией «Хезболла» в Ливане. Многие эксперты уверены, что именно Сулеймани убедил президента России Владимира Путина активно вмешаться в сирийский конфликт.

В конце декабря 2019 года в Ираке погиб американский контрактник. Вашингтон возложил ответственность за это на группировку «Катаиб Хезболлах». Она тесно связана с КСИР. Президент Трамп пообещал, что виновные в гибели гражданина США понесут суровое наказание. 29 декабря американская авиация нанесла воздушный удар по базе «Катаиб Хезболлах» в Эль-Каиме. Это иракский город вблизи границы с Сирией. Еще недавно он находился под контролем «Исламского государства». Очистить его от боевиков ИГ удалось с помощью «Катаиб Хезболлах». В результате воздушного удара погибли 25 бойцов группировки. Еще 38 получили ранения.

31 декабря сотни сторонников «Катаиб Хезболлах» напали на посольство США в Багдаде. Они были вооружены палками, металлическими прутьями, камнями. Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали толпу светошумовыми гранатами и использовали слезоточивый газ. Несмотря на это нападавшие сломали ворота посольства и ворвались на территорию дипломатической миссии. Они попытались поджечь здание. В ситуацию пришлось вмешаться американским морским пехотинцам. На территории посольства приземлился военный вертолет, который эвакуировал посла США в Ираке Мэтью Туллера и еще нескольких сотрудников миссии. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направляют в Багдад дополнительные силы для охраны своих граждан. Не менее 750 спецназовцев были переброшены в столицу Ирака в тот же день. Также было объявлено, что в Ирак отправляется военный контингент в составе 4 000 солдат и офицеров.

А ночью 3 января в аэропорту Багдада погиб Касем Сулеймани. Он прилетел в столицу Ирака из Дамаска. Перелет осуществлялся в режиме секретности, однако о нем стало известно американцам. Предполагается, что утечка информации исходила от иракской стороны. В аэропорту генерала Сулеймани встречал заместитель главы организации «Хашд Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандис. Когда они выезжали с территории аэропорта, их автомобили атаковали американские беспилотники, оснащенные ракетами. В результате удара погибли восемь человек, включая Сулеймани и аль-Мухандиса.

Вскоре стало известно, что приказ о ликвидации руководителя КСИР отдал лично президент Трамп. При этом он не поставил в известность большинство союзников США. О предстоящей операции знал только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Трамп также ничего не сообщил о своем приказе руководству Конгресса США и большинству советников Белого дома. Это означает, что столь важное решение американский президент принял фактически единолично.

По словам Трампа, «Сулеймани следовало устранить много лет назад», поскольку он отвечает за убийства «тысяч американцев, а также миллионов людей» в разных странах. Трамп утверждает, что иранский генерал планировал новые убийства.

Ликвидация Сулеймани вызвала всплеск антиамериканских и антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран на Ближнем Востоке. Десятки тысяч шиитов вышли на улицы. Они жгли государственные флаги США и Израиля и выкрикивали «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!». Сначала церемония прощания с Сулеймани прошла в Багдаде. Затем его тело было доставлено в Тегеран. На похоронах генерала возникла давка, в которой погибли десятки людей.

Союзники США по НАТО официально не стали критиковать Трампа за решение о ликвидации Сулеймани. Лондон, Берлин, Париж, Брюссель призвали Вашингтон и Тегеран воздержаться от эскалации и дальнейшего применения силы. Вместе с тем ряд стран НАТО приняли решение временно свернуть свою деятельность в составе антитеррористической коалиции и вывести военнослужащих из Ирака.

Парламент Ирака 5 января на экстренном заседании принял решение о разрыве соглашения о коалиции по борьбе с «Исламским государством». Этот договор определял условия иностранного военного присутствия в Ираке. Выход Тегерана из соглашения означает требование немедленного вывода иностранных военных с территории страны. Это касается и американского контингента. Трамп пригрозил Багдаду суровыми санкциями и заявил, что американцы уйдут из Ирака, когда сочтут нужным. Такая позиция вызвала критику со стороны европейских союзников США. В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что с Багдадом не стоит разговаривать угрозами. Власти Ирака необходимо переубедить с помощью весомых аргументов.

Но Трамп не успокоился. Еще до ракетной атаки 8 января президент США пригрозил Тегерану нанесением мощных ударов по 52 объектам, имеющим важное значение для Ирана. В их число входят и культурные объекты. При этом Трамп заявил о решимости использовать в случае необходимости новейшее американское оружие, на разработку которого, по его словам, США потратили 2 триллиона долларов. Иран в ответ заявил о готовности ударить по американским кораблям в регионе и Тель-Авиву.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке вынудило российского лидера Владимира Путина совершить два неожиданных визита. Президент России в праздничный день 7 января прилетел в Дамаск, где провел переговоры с Асадом. Официально обсуждались вопросы «восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны». Однако все понимают, что главной целью встречи Путина и Асада было выяснение того, как будет вести себя Россия в новых реалиях на Ближнем Востоке. Рискнет ли Путин вмешаться в конфликт между США и Ираном или предпочтет остаться в стороне.

А 8 января российский президент прибыл в Стамбул. Формальным поводом для визита является запуск газопровода «Турецкий поток». Но и в Турции Путин наверняка будет говорить с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом о противостоянии США и Ирана. Ведь Турция тоже является активным игроком на Ближнем Востоке. Турецкие войска присутствуют в Сирии. Эрдоган намерен ввести их в Ливию. По всей видимости, Путин попробует убедить турецкого президента выработать совместную позицию по ситуации, которая сложилась в регионе после ликвидации Сулеймани и иранского ракетного удара по американским военным базам в Ираке.

Фото из открытых источников

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