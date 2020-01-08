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Бывшая невеста Виталия Козловского оказалась в инвалидной коляске (фото)
Экс-участница «Холостяка» и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай оказалась в инвалидной коляске.
Соответствующее фото Рамина опубликовала в Instagram.
Оказалось, что девушка растянула связки во время отдыха в Египте.
«Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней. Дали костыль и коляску. Очень это все не удобно. Если хотите привлечь к себе внимание и любопытные взгляды детей и взрослых — берите костыль и коляску, внимание обеспечено», — сообщила Рамина.
Интересно, что Эсхакзай нашла «виновников». По ее мнению, травмировала ногу она не просто так. «А вообще, ребята, я осознала свою ошибку. Больше с вами ничем не делюсь. Либо буду это делать, как другие люди, — постфактум. Потому что очень много совпадений, только поделюсь чём-то, сразу какая-то х**я происходит, чаще всего со здоровьем», — решила Рамина.
Напомним, ранее о сглазе рассказывала Регина Тодоренко.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..