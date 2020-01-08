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Шоу-бизнес

Бывшая невеста Виталия Козловского оказалась в инвалидной коляске (фото)

15:00 8 января 2020 1405
Рамина Эсхакзай
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Экс-участница «Холостяка» и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай оказалась в инвалидной коляске.

Соответствующее фото Рамина опубликовала в Instagram.

Оказалось, что девушка растянула связки во время отдыха в Египте.

«Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней. Дали костыль и коляску. Очень это все не удобно. Если хотите привлечь к себе внимание и любопытные взгляды детей и взрослых — берите костыль и коляску, внимание обеспечено», — сообщила Рамина.

Интересно, что Эсхакзай нашла «виновников». По ее мнению, травмировала ногу она не просто так. «А вообще, ребята, я осознала свою ошибку. Больше с вами ничем не делюсь. Либо буду это делать, как другие люди, — постфактум. Потому что очень много совпадений, только поделюсь чём-то, сразу какая-то х**я происходит, чаще всего со здоровьем», — решила Рамина.

Напомним, ранее о сглазе рассказывала Регина Тодоренко.

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