24.07 / 24.39 26.42 / 26.91
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко «сглазили», она попросила провести обряд очищения с яйцом

6:40 17 ноября 2019 83
Регина Тодоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, получившая недавно престижную премию в России, пожаловалась на внезапные проблемы со здоровьем. О своем ужасном самочувствии она поведала на странице в Instagram, пишет сайт «Дни.ру».

«Внутри как будто что-то крутит, постоянно тошнота и понос. Не знаю, такое ощущение, как будто кто-то сглазил», — написала супруга Влада Топалова.

Также Регина добавила, что теперь ей нужна гадалка, которая сможет очистить ее от «этой грязи».

Более того: она даже готова на то, чтобы с ней провели обряд очищения, выкатав куриным яйцом.

Фанаты испугались за здоровье знаменитость, предлагая свои варианты. К счастью, позже звезда успокоила поклонников, пояснив, что все это шутка и не надо беспокоиться.

«Не переживайте! Я вас всех целую, спасибо за беспокойство, но все, слава богу, хорошо. Дай бог нам всем здоровья», —заверила телеведущая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Регина опубликовала соблазнительное фото, которым решила привлечь внимание поклонников к выпуску ее нового шоу. На фото Тодоренко была изображена в черном лифе, подчеркивающем красивую грудь, с распущенными волосами и загадочным взглядом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Пенсия в Украине

Пенсия-2020: кто сможет «досрочно» уходить на заслуженный отдых и получать повышенные выплаты

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер