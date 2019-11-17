Регину Тодоренко «сглазили», она попросила провести обряд очищения с яйцом

Шоу-бизнес

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, получившая недавно престижную премию в России, пожаловалась на внезапные проблемы со здоровьем. О своем ужасном самочувствии она поведала на странице в Instagram, пишет сайт «Дни.ру».

«Внутри как будто что-то крутит, постоянно тошнота и понос. Не знаю, такое ощущение, как будто кто-то сглазил», — написала супруга Влада Топалова.

Также Регина добавила, что теперь ей нужна гадалка, которая сможет очистить ее от «этой грязи».

Более того: она даже готова на то, чтобы с ней провели обряд очищения, выкатав куриным яйцом.

Фанаты испугались за здоровье знаменитость, предлагая свои варианты. К счастью, позже звезда успокоила поклонников, пояснив, что все это шутка и не надо беспокоиться.

«Не переживайте! Я вас всех целую, спасибо за беспокойство, но все, слава богу, хорошо. Дай бог нам всем здоровья», —заверила телеведущая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Регина опубликовала соблазнительное фото, которым решила привлечь внимание поклонников к выпуску ее нового шоу. На фото Тодоренко была изображена в черном лифе, подчеркивающем красивую грудь, с распущенными волосами и загадочным взглядом.

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