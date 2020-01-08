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«Валенсия» — «Реал»: онлайн-видеотрансляция матча Суперкубка Испании
В среду, 8 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», вмещающем 60 тысяч зрителей, пройдет первый полуфинал Суперкубка Испании между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Начало — в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что впервые турнир проводится в формате «Финала четырех» — ранее обладатель трофея определялся по итогам одного матча. Больше всего трофеев — 13 — у каталонской «Барселоны», у «Реала» — 10 почетных кубков в коллекции (последний был завоеван в 2017-м). А вот «Валенсия» лишь однажды, в 1999-м, побеждала в Суперкубке страны.
В нынешнем сезоне команды уже однажды встречались между собой в рамках чемпионата страны. В Валенсии в рамках 17-го тура была зафиксирована результативная ничья, причем «сливочных» удалось избежать поражения на пятой (!) компенсированной минуте — 1:1 (Солер, 78 — Бензема, 90+5).
В прямой трансляции матч «Валенсия» — «Реал», начиная с 21:00, можно будет смотреть на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Добавим, что в другом полуфинале в четверг, 9 января, встретятся «Барселона» и «Атлетико».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал», выигравший три подряд Лиги чемпионов в 2016—2018 гг., вошел в топ-10 лучших команд последнего десятилетия.
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