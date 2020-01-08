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Деньги

Падающий доллар резко пошел вверх: курс НБУ на 9 января

17:26 8 января 2020 532
Падающий доллар резко пошел вверх: курс НБУ на 9 января
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк повысил официальный курс доллара на 9 января 2020 года на 15 копеек, — до 23,8345 гривен за доллар. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте регулятора.

Курсы доллара и евро к гривне на 9 января 2020 года (скриншот сайта Нацбанка)

8 января курс американской валюты составлял 23,6785 гривен, однако в обменниках его продавали за 23,98 гривен (т.е. на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 января 2019 года).

Тем не менее в НБУ угроз значительной девальвации гривни не видят. Как сообщила в интервью UATV заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, в 2020 году национальная валюта продолжит укрепляться на фоне отсутствия внешних угроз. По ее словам, сегодняшний курс полностью «отражает уровень экономики». Будущее же укрепление гривни в НБУ связывают с прогнозируемым снижением стоимости импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Напомним, в преддверии Нового года был зафиксирован резкий скачок курса доллара к гривне.

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