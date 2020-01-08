Мир

Пошел на взлет с горящим двигателем: Boeing 737 едва не разбился в Израиле в ночь трагедии в Иране (видео)

В ночь перед крушением самолета МАУ в Тегаране в израильском аэропорту произошло ЧП с самолетом Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air. На борту, который должен был вылететь из Бен-Гуриона в Руанду, загорелся двигатель.

В сети появилось видео с места инцидента. Его опубликовал в Twitter корреспондент радиостанции «Решет-бет» Шарон Идан.

737−800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) 8 января 2020 г.

По его информации, огонь в двигателе возник при разгоне перед взлетом.

На борту самолета находилось более 100 пассажиров — граждане Израиля. Никто из них не пострадал — после выявления неисправности их экстренно вернули в терминал.

Напомним, при взлете в Тегеране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Все 167 человек, находившиеся на борту, погибли.



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