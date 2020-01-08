- 19:26 Иракли Макацария рассказал, какая женщина может покорить его сердце
- 19:17 Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о вторжении в Украину атмосферного фронта
- 18:59 В Киеве счета за отопление и горячую воду уменьшат на 20 процентов
- 18:52 День ангела Степана: красивые открытки и поздравления
- 18:49 Пошел на взлет с горящим двигателем: Boeing 737 едва не разбился в Израиле в ночь трагедии в Иране
- 18:24 В Украине разработали датчики для беспилотников, способные распознавать спрятанные в земле мины
- 18:08 Защищал девушку: в сеть попало видео драки сына Жванецкого с хулиганами
- 18:01 Фестиваль воздушных шаров и выставка Марии Примаченко: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:43 Авиакатастрофа в Иране: после взлета пилоты потеряли связь с диспетчерами аэропорта
- 17:38 Подозреваемые в убийстве девушек в Киеве арестованы без права залога
- 17:32 Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)
- 17:26 Падающий доллар резко пошел вверх: курс НБУ на 9 января
Пошел на взлет с горящим двигателем: Boeing 737 едва не разбился в Израиле в ночь трагедии в Иране (видео)
В ночь перед крушением самолета МАУ в Тегаране в израильском аэропорту произошло ЧП с самолетом Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air. На борту, который должен был вылететь из Бен-Гуриона в Руанду, загорелся двигатель.
В сети появилось видео с места инцидента. Его опубликовал в Twitter корреспондент радиостанции «Решет-бет» Шарон Идан.
737−800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.— Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) 8 января 2020 г.
תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0
По его информации, огонь в двигателе возник при разгоне перед взлетом.
На борту самолета находилось более 100 пассажиров — граждане Израиля. Никто из них не пострадал — после выявления неисправности их экстренно вернули в терминал.
Напомним, при взлете в Тегеране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Все 167 человек, находившиеся на борту, погибли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.