23.66 / 24.08 26.18 / 26.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Авиакатастрофа в Иране: после взлета пилоты потеряли связь с диспетчерами аэропорта

17:43 8 января 2020 538
Обломки самолета
Инф. «ФАКТОВ»

Пилоты потерпевшего возле Тегерана Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» не имели технической возможности связаться с командно-диспетчерским пунктом. Это стало известно после первой расшифровки данных «черных ящиков» с самолета, которые Иран отказался передавать компании Boeing.

Эксперты Организации гражданской авиации Ирана установили, что связь с самолетом оборвалась сразу же после взлета.

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», — цитирует агентство Mehr слова своего источника в Организации.

Все новости о трагедии в Тегеране читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни

Жванецкий с сыном

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Гороскоп

Львы найдут друзей, а Весы — любовь: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер