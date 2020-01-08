Украина

Авиакатастрофа в Иране: после взлета пилоты потеряли связь с диспетчерами аэропорта

Пилоты потерпевшего возле Тегерана Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» не имели технической возможности связаться с командно-диспетчерским пунктом. Это стало известно после первой расшифровки данных «черных ящиков» с самолета, которые Иран отказался передавать компании Boeing.

Эксперты Организации гражданской авиации Ирана установили, что связь с самолетом оборвалась сразу же после взлета.

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», — цитирует агентство Mehr слова своего источника в Организации.

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