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Две девочки погибли из-за мобильных: подробности зверского убийства на Подоле в Киеве (видео)
19-летняя Елизавета Б., сообщница подозреваемого в убийстве двух девочек в Киеве 34-летнего Сергея К., арестована на два месяца без права залога — как и ее подельник ранее. Считая, что убийство было совершено из корыстных мотивов, следствие пока не раскрывает точную причину. Но «ФАКТАМ» стали известны некоторые подробности этого преступления.
Напомним, 16-летнюю Еву Л. и 18-летней Марию К. начали искать 2 января — через несколько часов после того, как они вышли в магазин и их мобильные перестали отвечать. По информации источников «ФАКТОВ», возле этого магазина на Дорогожичах девочки познакомились с Сергеем и Елизаветой. Те пригласили их продолжить знакомство в съемную квартиру на улице Кирилловской, 127.
Как утверждают подозреваемые, убийство они не замышляли. Сергей и Елизавета собирались только развлечься с новыми знакомыми, после чего отобрать у них ценные вещи. Однако Мария и Ева оказали сопротивление и даже якобы сами стали угрожать нападавшим. Поэтому их убили — якобы защищаясь. На следующий день, 3 января, парочка, слегка замыв следы и спрятав тела жертв в шкаф на балконе, съехала с квартиры. А 4 января хозяйка квартиры нашла убитых девочек.
Личности погибших установили практически сразу после обнаружения, поскольку полиция уже искала их как без вести пропавших. Также сразу удалось установить и личность Елизаветы, поскольку она оставила хозяйке квартиры копию паспорта. Вскоре правоохранителям стал известен и второй подозреваемый. Ориентировки на них разослали по Украине и 6 января парочку задержали на вокзале в Одессе.
Подозреваемые завладели мобильными телефонами и украшениями (в основном — бижутерией) жертв, именно поэтому им инкриминируют убийство двух и более человек из корыстных мотивов. А поскольку сами арестованные утверждают, что хотели только отобрать ценности, то им также инкриминируют разбой.
Назначены ряд экспертиз, которые должны подтвердить или опровергнуть версии следствия и признательные показания арестованных. Также, поскольку Сергей К. ранее был судим за изнасилование, экспертиза проверит, не были ли изнасилованы погибшие девочки.
Как ранее сообщали ФАКТЫ", киевлянин хвастался своей девушке трупом в кладовке.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?